Ikea mette fine al disordine in bagno e al WC con questo mini armadio completamente personalizzabile

Ikea mette fine al disordine in bagno e al WC con questo...

Per avere un bagno ordinato, Ikea ti propone questo armadio di belle dimensioni facile da installare!

Per avere un bagno ordinato, è necessario avere mobili per riporre. Scopri da Ikea questo riferimento che conquista i clienti per la facilità di installazione. E il suo piccolo prezzo.

Le tue feste saranno perfette con Ikea

Si avvicinano a grandi passi… Le feste sono fra poco più di un mese. Per riuscire appieno, puoi contare sulle buone idee ispiratrici di Ikea..

Il marchio è infatti un esperto nell’arte di far soffiare lo spirito natalizio a casa propria. Ti invita a scoprire in negozio prodotti autentici e oggetti ispirati dall’artigianato scandinavo.

Niente deve essere lasciato al caso per dare un’aria magica alla tua casa. Quest’anno, ad esempio, invita a casa tua l’albero di Natale perfetto. Ha una forma ideale e non perde aghi. Normale, visto che è di plastica!

Pensa anche ad arredare la tua casa con delle luci straordinarie. Come questa bella ghirlanda STRÅLA che farà sensazione sulla tua tavola di Capodanno.

Anche per far sì che il tuo pranzo di Natale sia una riuscita, Ikea ti invita a comprare della nuova porcellana. Lasciati tentare, ad esempio, da questa porcellana degna di un ristorante a 5 stelle!

Immagina di servire i tuoi ospiti su questi bei piatti… Tutti avranno occhi solo per loro. Ma non solo per riuscire nelle feste puoi andare da Ikea.

Perché il marchio ha anche altri buoni piani per il tuo nido accogliente. La tua casa ha bisogno di un restyling prima dell’inverno? Ti stai trasferendo in una nuova casa e vuoi lasciare subito la tua impronta?

Allora è il momento di fare shopping presso il marchio svedese. E proprio, che ne dici di trovare un mobile di qualità per il tuo bagno?

Un mobile ben progettato per la tua sala da bagno

Perché mancano sempre sistemi di ripostiglio in questa stanza, Ikea ti svela il suo mobile ENHET. Questo modello è perfetto sotto molti aspetti.

Si tratta di un mobile a due ante, che può essere fissato sopra un lavabo. Pratico ed estetico, è dotato di due specchi applicati sulle ante per specchiarti. Inoltre, gli specchi hanno il vantaggio di ingrandire un po’ una stanza piccola.

All’interno, troverai in questo mobile Ikea tre ripiani per posare le tue cose. Puoi quindi conservarvi i tuoi flaconi di shampoo, barattoli e altri prodotti spesso usati in un bagno.

In questo modo saranno tutti a portata di mano e facili da ritrovare in caso di bisogno. Il montaggio di questo mobile è molto semplice. Il sistema di tasselli a incasso ne facilita l’installazione e le fissaggi sono quasi invisibili.

Un buon rapporto qualità/prezzo

Ti piacerà avere questo mobile in pannelli di particelle, come tutti i clienti che lo hanno già a casa loro. Le recensioni sono infatti molto positive riguardo a questo riferimento Ikea che conquista con il suo design e il suo piccolo prezzo.

È infatti ancora un riferimento di qualità che l’insegna ti propone di acquistare. Trova questo mobile delle dimensioni di 60 × 17 × 75 cm a soli 91 €.

Facile da pulire, questo mobile a due ante ha tutti i vantaggi per arrivare nel tuo bagno. Il tuo nuovo mobile ti aspetta da Ikea. Affrettati a comprarlo per finalmente godere di un bagno ben ordinato.

