Ikea: Mancanza di colore nel tuo soggiorno? Queste nuove proposte aggiungeranno un tocco di vivacità senza svuotare il tuo portafoglio.

Sembra che il tuo spazio di relax abbia bisogno di colori per gli occhi. Devi essere in grado di guardare il tuo salotto con entusiasmo, affinché diventi colorato senza svuotare il tuo portafoglio. Scegli cuscini colorati per dare un tocco di vitamina al tuo salotto. Con i cuscini di Ikea, il tuo salotto passerà da “metro, lavoro, sonno” a un arcobaleno colorato che attende solo di essere ammirato.

I segreti da conoscere per una spruzzata di colore

Prima di tutto, lasciaci presentarti l’oggetto principale di Ikea che aggiunge una spruzzata di colore alla tua casa senza dover rompere il salvadanaio.

Il tuo divano con questo set di cuscini potrebbe sembrare una tavolozza brillante anziché una tela bianca noiosa. E hai capito bene, la risposta a questo tocco di colore si trova nella scelta dei tessuti di un cuscino, sì hai letto bene, un semplice cuscino.

Entriamo in un mondo in cui il colore è la chiave per aprire le porte della creatività e della gioia in ogni angolo della tua casa

Il mago del colore: il cuscino di Ikea

Partiamo, lasciaci presentarti la soluzione per aggiungere un tocco di colore al tuo interno: il cuscino KRYPKORNELL di Ikea. Dietro al suo intrigante nome si cela il motivo “Bladhult”, un motivo creato dal talentuoso Sven Fristedt, che ha fatto il suo ingresso trionfale nel catalogo del 1980.

All’inizio, è stato progettato per decorare il famoso divano KLIPPAN, creando così un duo di successo negli interni dell’epoca. Ora sai cosa comprare per ridisegnare completamente il tuo interno e dargli un nuovo tocco di carattere. Nello stesso stile, la collezione ispirata all’America Latina è disponibile da Ikea.

Un ritorno in grande stile

E vedrai che la storia non finisce qui. Il motivo “Bladhult” non si è limitato a brillare solo negli anni ’80. È tornato per una seconda edizione di successo grazie alla collezione Nytillverkad di IKEA.

Questa è una collezione particolare che ha come obiettivo di reinterpretare diversi prodotti classici del marchio, per infondere nuova vita a queste icone del design.

Hai capito che è in questo momento che il motivo “Bladhult” si è unito ed è ora pronto per illuminare i tuoi spazi con la sua personalità colorata.

Una dichiarazione di colore

Questa collezione è particolare e il suo messaggio è forte. Esalta orgogliosamente il motivo “Bladhult” in modo molto più che semplice. È una vera e propria dichiarazione artistica, oserei dire una rivoluzione decorativa a sé stante.

È dotato di una cerniera lampo e ti offre anche la facilità di cambiare look con un semplice schiocco di dita. Con dimensioni di 50 cm x 50 cm, si adatta perfettamente ai tuoi desideri di dare un tocco di vivacità al tuo salotto.

Le parole dell’artista in persona

Dopo questa collezione molto vivace, lo stesso designer ha voluto prendere la parola per esprimere il suo interesse e amore dietro questo semplice tocco di colore.

Sven Fristedt, il designer che ha creato questo motivo così popolare, parla del fatto che ha sempre amato lavorare sui motivi con Ikea, fin dal 1965. Dice anche che gli piace non usare regole e griglie, ma semplicemente lasciare libero sfogo alla sua immaginazione ed espressione artistica.

Ma la cosa più importante per lui è vedere che le sue creazioni possono trovare nuovi colori sui tessuti della collezione Nytillverkad.

Quindi, lascia che il cuscino KRYPKORNELL ridisegni il tuo interno. Aggiungi un tocco di colore al tuo spazio con questo semplice oggetto, e trasforma la tua casa.