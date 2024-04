Ikea lo vorrebbe: il mobile Lidl perfetto per qualsiasi angolo del tuo salotto

Quando si tratta di arredare la nostra casa, tendiamo a pensare prima di tutto ai mobili che consideriamo essenziali, come il divano, il comodino per la camera da letto o il tavolo e le sedie per la sala da pranzo. Tuttavia, ci sono mobili ai quali forse pensiamo di meno, ma che una volta acquistati diventano un elemento indispensabile della nostra casa. Questo è esattamente ciò che è accaduto con un particolare mueble che sta spopolando su Lidl.

Stiamo parlando dello sdraio con poggiapiedi di Lidl, il mobile perfetto per rilassarsi e riposarsi in qualsiasi angolo del tuo soggiorno. Puoi trovarlo nel loro negozio online e ti forniremo tutti i dettagli qui di seguito, quindi preparati a prendere appunti perché sicuramente vorrai averlo.

L'arredo Lidl perfetto per ogni angolo del tuo soggiorno

Con un design moderno ed efficiente, questo set di sedie e poggiapiedi offre il massimo comfort grazie al suo imbottitura particolarmente morbida. Inoltre, il suo prezzo lo rende un'opzione interessante per coloro che vogliono avere uno spazio relax in casa senza spendere una fortuna, considerando il prezzo di solito richiesto per questo tipo di sdraio.

Caratteristiche dello sdraio con poggiapiedi di Lidl

Lo sdraio con poggiapiedi di Lidl è un mobile versatile che si adatta a qualsiasi angolo del tuo soggiorno, offrendo un luogo accogliente per riposare, leggere o semplicemente rilassarsi. Grazie al confortevole poggiapiedi, questo set ti permette di goderti momenti di tranquillità senza uscire di casa. La posizione di seduta e sdraiata ha una regolazione continua dell'inclinazione, che ti permette di trovare la posizione perfetta per il tuo comfort.

Inoltre, la sua facile pulizia grazie alla pelle sintetica di alta qualità lo rende ideale per case con bambini o animali domestici. I comodi braccioli e lo schienale fino all'altezza della testa offrono un supporto extra per un'ottima esperienza di riposo. La struttura in acciaio con rivestimento in polvere garantisce la durata del set, con una gamba molto robusta che sostiene fino a 110 kg di peso. Con 3 anni di garanzia e con il marchio Livarno Home, puoi fidarti della qualità e affidabilità di questo prodotto.

Misure e materiali

Lo sdraio ha dimensioni approssimative di 78 x 95-104,5 x 80-108 cm, mentre il poggiapiedi misura circa 46 x 41 x 40 cm. Con un'altezza di seduta di circa 47 cm, questo set è adatto a persone di diverse altezze. Il peso della sedia è di 13,5 kg e quello del poggiapiedi è di 3,2 kg, il che facilita la loro mobilità all'interno del soggiorno o in altre aree della casa.

Per quanto riguarda i materiali, la poltrona con poggiapiedi è realizzata in pelle sintetica, acciaio e plastica, garantendo resistenza e comfort. La combinazione di questi materiali permette al set di mantenere il suo aspetto attraente nel tempo, senza perdere la sua morbidezza e supporto. Con un carico massimo di 110 kg, questo mobile è adatto per la maggior parte delle persone, offrendo un luogo di riposo sicuro e affidabile.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo della poltrona con poggiapiedi è di 189,99 euro, il che lo rende un'opzione conveniente per coloro che desiderano aggiungere uno spazio di relax nella loro casa. Questo mobile non è disponibile nei negozi Lidl, quindi per acquistarlo devi visitare il loro negozio online. In questo modo, con la possibilità di finanziamento e consegna a domicilio, ottenere questo set è semplice e conveniente.

Vantaggi aggiuntivi

Oltre ad essere un mobile comodo e funzionale, il sedile con poggiapiedi offre benefici aggiuntivi per il tuo benessere. Avere uno spazio dedicato per rilassarti a casa può ridurre lo stress e l'ansia, promuovendo una migliore salute mentale ed emotiva. Inoltre, avere un luogo specifico per riposare può migliorare la qualità del tuo sonno, permettendoti di ricaricare le energie e svegliarti rinnovato ogni giorno.

Questo set è anche ideale per godersi momenti di lettura o meditazione, fornendo un ambiente tranquillo e confortevole per concentrarti sulle tue attività preferite. Inoltre, essendo realizzato con materiali resistenti e facili da pulire, la manutenzione è semplice e pratica. In sintesi, la poltrona con poggiapiedi non è solo un mobile per riposare, ma anche un investimento nel tuo benessere e comfort quotidiano.

Cosa ne pensi di questo mobile così funzionale di Lidl? È senza dubbio il mobile perfetto per qualsiasi angolo del tuo soggiorno. Con il suo design moderno, comfort eccezionale e prezzo accessibile, questo set è diventato la scelta preferita di molte famiglie. Che tu voglia goderti momenti di relax, leggere un buon libro o semplicemente riposarti dopo una lunga giornata, questo mobile offre tutto ciò di cui hai bisogno. Non aspettare oltre per creare il tuo oasi di tranquillità a casa con la poltrona con poggiapiedi di Lidl.