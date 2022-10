Ikea: lo speaker Sonos compatibile con questo incredibile subwoofer!

20 Minutes ha potuto testare Sonos Sub Mini. Un altoparlante che sarà compatibile con il subwoofer venduto all’Ikea.

Ti piace il suono? Probabilmente sei già stato interessato agli altoparlanti Sonos. Inoltre, i prodotti del marchio possono essere combinati con molti altri. E soprattutto il subwoofer di Ikea.

Le sue caratteristiche

E se vivi negli Stati Uniti, forse puoi farla consegnare con consegna a guida autonoma. Un servizio offerto dal colosso del mobile d’oltre Atlantico. Ma prima di effettuare un acquisto, forse hai bisogno di saperne di più su questo prodotto.

I nostri colleghi di 20 Minutes hanno potuto testarlo. E dai, infatti, informazioni significative su questo prodotto Sonos, compatibile con il subwoofer Ikea. I media lo hanno anche testato in aggiunta ” Sonos Beam Gen 2 o soundbar Sonos Ray. »

E nel caso tu ne sia già affascinato senza nemmeno saperne di più, dovresti sapere che avrai diritto a diversi colori. Per consentirvi di collocarlo in qualsiasi tipo di abitazione. Che tu abbia un arredamento bianco o nero.

Perché sì, Sonos Sub Mini è disponibile in bianco o nero. In termini di queste misure, questo è alto 30,3 cm e ha un diametro di 23 cm per 6,35 kg). Ma le sue caratteristiche non si fermano qui. In effetti, il suo design soddisferà molti clienti.

In particolare grazie ai suoi due altoparlanti da 15 cm. E con il prodotto compatibile con subwoofer dell’Ikea, puoi aumentare il suono senza preoccuparti del rumore. Perché la qualità dell’audio non si degraderà. Sia con saturazione che con vibrazioni.

Anche questo non è un motivo per aumentare il suono quando passi davanti a un display di un prodotto presso l’azienda svedese. Inoltre, ci sono molte cose che non puoi fare quando vai nei loro negozi.

L’altoparlante Sonos compatibile con un prodotto Ikea

Abbiamo dedicato un articolo a questo argomento e vi invito a leggerlo per saperne di più. né che vi sia alcun effetto di saturazione o vibrazioni. Tornando all’altoparlante Sonos, i nostri colleghi hanno fatto sapere che il design non era casuale.

Il suo design cilindrico “rende la meccanica più rigida. Per produrre un suono più pulito » . Come informato da Sonos, interrogato per 20 minuti. Il marchio assicura inoltre che con questo prodotto compatibile con la scatola Ikea, l’arredamento della tua casa non sarà distorto.

Non sarà necessario posizionarlo vicino a una TV. Grazie al suo sistema WiFi, puoi collegare l’altoparlante a tutti i prodotti che dispongono di una connessione di questo tipo. Dovresti comunque sapere che è consigliabile avere altri dispositivi del marchio.

In particolare “È richiesto un relatore One SL (199 euro) o One (229 euro). O anche uno degli altoparlanti Sonos Symfonisk venduto all’Ikea ​​(da 119 euro)” . Come consigliano i nostri colleghi.

In breve, è meglio possedere prodotti di marca. Per associarli a questo Sub Mini di Sonos. Quindi, se apprezzi il suono e desideri rifare il tuo soggiorno, ecco un oggetto su cui puoi mettere gli occhi.