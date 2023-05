Ikea: l’indispensabile a meno di 25 euro per proteggersi dai colpi di sole!

Ikea: l’indispensabile a meno di 25 euro per proteggersi dai colpi di...

Per godersi il bel tempo senza prendere un colpo di sole, Ikea propone questo elegante ombrellone da acquistare a meno di 25 €

Le occasioni primaverili da cogliere chez Ikea sono numerose. Come questo elegante ombrellone che si aggiungerà alla tua casa per proteggerti dalle giornate calde dell’estate che arriveranno tra qualche mese.

Decine di riferimenti a prezzi convenienti da approfittare

In questo inizio di primavera 2023, le bellissime scoperte da acquistare chez Ikea sono sempre numerose. Se sei alla ricerca di ispirazione per la tua abitazione, sei nel posto giusto.

Ti piace fare affari incredibili in un momento in cui l’inflazione sta aumentando? Come tutti, attualmente stai cercando di risparmiare denaro di fronte all’aumento dei prezzi.

Scegliendo di acquistare presso l’azienda svedese, sei quindi certo di risparmiare sul tuo budget. Il marchio scandinavo è infatti il luogo delle offerte per coloro che amano prendersi cura della propria casa.

Ikea lo ha dimostrato già molte volte: acquistare cose belle e di design non è necessariamente sinonimo di rovina per il portafoglio.

La prova sono queste belle ciotole colorate vendute a meno di 2 €/l’unità. Questi daranno allegria alla tua tavola fin dal mattino per la colazione.

E questo è solo un esempio tra tanti di riferimenti a prezzi convenienti che si possono trovare presso l’azienda che non ha bisogno di presentazioni.

Per accogliere la primavera, Ikea ha anche tirato fuori le armi pesanti. Con le temperature che aumentano poco a poco, crescono anche i desideri di godere degli spazi esterni?

Allora, perché non iniziare a pranzare fuori a mezzogiorno su questo bel tavolino da balcone che troverà naturalmente un posto nella tua casa? Poco ingombrante, non avrai difficoltà a trovare un piccolo angolo dove installarlo per goderne appieno.

Proteggi te stesso dalle ondate di calore con questo ombrellone Ikea

Con l’aumento delle temperature, il sole colpisce anche ad alcune ore del giorno. Per proteggerti, Ikea presenta in questi giorni questo ombrellone TVETÖ da installare ovunque tu abbia bisogno di ombra.

Può essere installato sia sul balcone che sulla terrazza o nel giardino. O perché no, vicino alla piscina, accanto alla tua sdraio?

Questo prodotto ha molte caratteristiche positive. Uno di questi è quello di filtrare efficacemente quasi il 96% dei raggi ultravioletti. E ciò, grazie al suo tessuto che mostra un fattore di protezione UPF (Ultraviolet Protection Factor) di 25+.

Questo ombrellone molto estetico ha anche un lato pratico. Infatti, il suo piede inclinabile permette di orientarlo a tuo piacimento. Può quindi proteggerti per tutta la giornata, a seconda del corso del sole!

I clienti che lo hanno già acquistato chez Ikea ne sono entusiasti. Come testimoniano molte recensioni positive lasciate a riguardo sullo shop online dell’azienda.

Un riferimento da acquistare a meno di 25 euro

“Il prezzo, il colore e la dimensione, tutto è perfetto”, nota un acquirente. “Piccolo ombrellone con un ottimo rapporto qualità-prezzo”, testimonia un’altra cliente.

Infatti, il prezzo di acquisto di questa protezione solare è una buona sorpresa. Soprattutto per i piccoli budget! Trova questo ombrellone dalle dimensioni di 180 x 145 cm al prezzo di 24,99 €.

È ancora una volta un’affare da cogliere al volo se il tuo progetto è di attrezzarti adeguatamente prima dell’estate. Con questa bella poltrona da giardino, è sicuramente uno dei riferimenti da non perdere nell’acquistare chez Ikea.

