Ikea: Le top 4 delle idee per rinnovare il proprio guardaroba in stile di lusso!

Con l’aiuto di Ikea, è possibile trasformare completamente il proprio armadio per dargli un tocco di lusso.

Il tuo armadio è un po’ monotono? È possibile dargli un nuovo look a buon mercato e conferirgli un effetto lusso con oggetti provenienti da Ikea. Stopandgo ti spiega tutto da A a Z!

Ikea propone diversi modelli di armadi

Se stai cercando un armadio, devi recarti da Ikea. Infatti, il negozio offre diverse alternative.

Se non hai molto spazio, dovresti optare per l’armadio Hauga, che funziona sia come appendiabiti che come cassettiera. Infatti, ha una sezione per appendere i vestiti e tre cassetti di diverse dimensioni.

Inoltre, se lo desideri, la sezione appendiabiti può trasformarsi in un ripiano. Basta posizionarci delle assi di legno e il gioco è fatto.

In questo modo, sarai in grado di riporre tutti i tuoi vestiti senza occupare troppo spazio. Infatti, ha le dimensioni di 70 cm x 199 cm. Per quanto riguarda il prezzo, questo armadio costa 199 euro.

Ma se hai un po’ più di spazio, puoi optare per un armadio Ikea della collezione KLEPPSTAD. Quest’ultima è un armadio con tre ante.

Questo modello è leggermente più grande (misura 117 x 176 cm), ma costa meno. Puoi portartelo a casa per 179 euro.

Se non hai ancora un armadio, fare un giro da Ikea sembra una scelta intelligente. Tuttavia, se hai già un armadio e desideri dargli un nuovo look, Ikea sarà un’ottima alternativa. Stopandgo ti dice di più!

Trasformare il proprio armadio in versione di lusso

Desideri conferire un tocco di lusso al tuo armadio Ikea? È possibile e non è così complicato.

Infatti, numerosi marchi hanno creato accessori che si adattano ai mobili Ikea. È il caso del marchio Superfront.

Offrono ante, pannelli laterali, maniglie e persino battiscopa che possono essere fissati ai modelli della collezione Pax. Le ante possono arrivare a costare anche centinaia di euro, ma avrai un armadio molto elegante, addirittura di lusso.

Puoi anche rivolgerti al sito Bocklip. Quest’ultimo offre articoli in legno o laccato opaco che si adattano ai mobili Ikea.

Ma non è tutto! Anche il sito Plum Living si adatta alla collezione Pax. Offre tre modelli di ante in laccato opaco, legno naturale, legno verniciato, con una gamma di 14 colori.

Infine, c’è il sito Andshufl che può essere molto interessante per personalizzare il tuo armadio Ikea. Questo sito, tuttavia, si concentra su un unico modello che si adatta alle collezioni Metod e Faktum.

Questo sito si concentra di più sulle finiture che possono essere cambiate. Ha una maniglia integrata e può essere fatta su misura se necessario.

In breve, è molto probabile che tu possa trovare ciò che cerchi. Tuttavia, dovrai pagare un prezzo elevato, soprattutto se devi fare una personalizzazione su misura.

In alternativa, da Ikea ci sono anche molti suggerimenti per risparmiare spazio.