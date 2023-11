Ikea: le nuove uscite di settembre che tutti stanno cercando per una buona ragione

Condividi, fa bene al morale!

Per il mese di settembre, IKEA colpisce duro e ti propone una selezione di prodotti alla moda per l’autunno. Troverai prodotti per decorare la tua casa e soprattutto il tuo salotto e la tua camera da letto. Ti presenteremo questi nuovi prodotti che tutti vogliono in questo periodo di fine settembre.

Le novità per decorare la tua casa

Inizieremo con le novità per decorare la tua casa.

Il piatto decorativo KOPPARBJÖRK giallo vivo

Questo piatto decorativo di colore giallo vivo è perfetto da posizionare su un mobile. Può essere abbinato a una decorazione neutra e moderna. Inoltre, puoi metterci all’interno una decorazione come una pianta o un vaso. Può anche essere utilizzato per posizionare candele o lampade.

Questo piatto ha le seguenti dimensioni:

Altezza di 2 centimetri

Larghezza di 16 centimetri

Lunghezza di 33 centimetri

Questo prodotto è venduto al prezzo di 9,99 euro nel tuo negozio IKEA. Quindi, questo piatto è l’oggetto perfetto per arredare la tua casa.

La coperta MYRULL marrone chiaro

La coperta MYRULL sarà perfetta per coprirti in autunno quando le temperature inizieranno a diminuire. La coperta misura 130×170 cm ed è ottimale per mantenere il calore nella sua lana spazzolata.

La lana la rende piacevole al tatto e particolarmente morbida. Inoltre, i motivi a quadri tradizionali le conferiscono un aspetto atipico e accogliente.

Questa bellissima coperta è disponibile al prezzo di 39,99 euro da IKEA. Questa coperta è molto resistente alle macchie, e il suo materiale le conferisce una lunga durata. Si abbina perfettamente alla nuova gamma di decorazioni luminose del marchio.

Quando non puoi cambiare il mondo, devi cambiare l’arredamento

Il copripiumino e la federa

Ora ti presenteremo il copripiumino e la federa.

Copripiumino ROSENTIBAST blu scuro/floreale

Questo copripiumino ROSENTIBAST può ospitare una coperta di 240×220 e due cuscini di 65×65.

È di un motivo floreale di colore blu scuro. Questo è perfetto per creare un’atmosfera romantica e accogliente nella tua camera da letto. La composizione in cotone e viscosa rende l’insieme molto morbido.

Questo splendido completo lenzuola è proposto al prezzo di 35 €, l’insieme è composto da un copripiumino e 2 federe. Le federe presentano una chiusura a bottoni per mantenere il copripiumino in posizione.

Federa per cuscino MAJSMOTT bianco sporco/nero

Questa federa per cuscino MAJSMOTT ha una forma a foglia di colore nero su uno sfondo bianco sporco.

È composta al 100% di cotone, il che le permette di abbinarsi facilmente a tende o biancheria da letto. La federa si rimuove facilmente grazie a una chiusura a zip. La sua composizione in cotone la rende molto facile da pulire.

È perfetta per il divano del tuo salotto o come cuscino aggiuntivo nella tua camera da letto.

La federa MAJSMOTT può ospitare cuscini da 50×50 cm, inoltre, è disponibile da IKEA per soli 4,99 euro.

Queste novità di settembre ti aspettano da IKEA, non perdere l’occasione di acquistare i nuovi prodotti di tendenza sia in negozio che con la consegna dal sito web di IKEA.