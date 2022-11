IKEA: le nuove idee di arredamento per Novembre!

IKEA è un marchio svedese che rinnova le sue decorazioni e i suoi mobili ogni mese, permettendoci di rinnovare le nostre case senza necessariamente spendere una fortuna. Per dare il benvenuto all’autunno come si deve, abbiamo lampade da tavolo bianche, sedie rosse, tappeti berberi multicolori e candele profumate. Ecco i nostri preferiti per ogni stanza della casa.

I nuovi prodotti IKEA: cosa comprare a Novembre

Date una svolta alla vostra casa con alcuni oggetti e accessori decorativi. Questo ottobre, IKEA offre un’ampia gamma di mobili e accessori per la casa, come il cuscino bianco sporco di EKVECKLARE con motivi giocosi in 4,99€ la lampada da tavolo in ceramica bianca BLIDVÄDER per meno di 50 euro o la sedia PINNTORP in rossoperfetto per questo autunno!

Le novità di ottobre di IKEA: focus su un nuovo spazio di archiviazione

In questa stagione, preparate la vostra casa ad accogliere tutti i vostri cari per ogni occasione. Sia che si tratti del soggiorno, il cucina, o il sala da pranzol’attenzione è rivolta al Contenitori IKEA per riunioni di famiglia con un tocco di divertimento convivialità. È un bene che il rivenditore svedese abbia appena svelato la sua nuova vetrina rossa HEMNES, che offre un elegante spazio per riporre tutte le stoviglie!

Ottobre: nuove collezioni IKEA

Il mese di ottobre Ottobre segna anche il lancio delle nuove collezioni IKEA. Il marchio presenta BLÅVINGAD, una collezione per la camera dei bambini ispirata all’oceano. Cosa c’è in programma? Peluche con animali marini, tessuti acquatici, giocattoli realizzati con plastica riciclata… IKEA lancia inoltre la sua collezione OBEGRÄNSAD con il gruppo musicale Swedish House Mafia. La collezione comprende plaid accoglienti, poltrone di design, tappeti in pelliccia sintetica… Tutto in nero, naturalmente!