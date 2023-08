Ikea: Le migliori 10 novità per essere più produttivi al rientro 2023!

Per questo ritorno a scuola del 2023, Ikea presenta una selezione di 10 novità ideali per essere produttivi e organizzati.

Ikea ha appena svelato le sue novità per il 2023 per essere al top al prossimo ritorno a scuola. Dei prodotti indispensabili che rischiano di fare un grande successo. Stopandgo vi racconta tutto nei minimi dettagli.

Ikea: si avvicina il ritorno a scuola

In pieno agosto, ci stiamo già preparando mentalmente per l’arrivo del ritorno a scuola. E una cosa è certa, Ikea lo ha capito bene. Infatti, il ritorno a scuola si avvicina a grandi passi. Perciò, Ikea non ha esitato a svelare in anticipo le sue nuove collezioni. Lo scopo è prepararsi al ritorno a scuola in tutta serenità. Ebbene sì!

Per cominciare, il colosso svedese ha messo in vendita una collezione sullo spazio per i bambini. Una bellissima idea che permette di lavorare divertendosi. « Siamo affascinati da tanto tempo dallo spazio, dal suo infinito e dalla scoperta di queste regioni di cui ancora sappiamo quasi nulla», scrive l’azienda che ha lavorato su questa collezione.

A tal fine, i bambini sono invitati fin dal ritorno a scuola a «creare un universo il più vicino possibile alle stelle nella loro camera e nella loro sala giochi.» Nulla di meno!

Infine, per lavorare in tutta tranquillità, esiste una selezione di mobili indispensabili. Ecco perché Ikea ne ha fatto una bella selezione. Stopandgo vi dice di più!

Top 10 delle novità per il ritorno a scuola

Scrivania con vano scorrevole LÄRANDE (149 euro)

È senza dubbio l’elemento più importante della camera del vostro bambino. Infatti, la funzionale e confortevole scrivania di Ikea è il pezzo perfetto per permettere al vostro bambino di studiare per ore in tutta tranquillità. Questo modello comprende anche uno scaffale per riporre tutti i suoi quaderni.

Scrivania bianca e turchese PÅHL (79,99 €)

Più piccola e più colorata, la scrivania PÅHL è anche una bella scelta per dare stile a qualsiasi camera. Inoltre, è molto conveniente.

Sedia da ufficio LOBERGET (29,99€)

Questa sedia, originale e retrò, della collezione sullo spazio, è accompagnata da un cuscino di colore turchese.

Poggiapiedi ÖVNING (19,99 €)

Questo poggiapiedi è l’oggetto ideale per permettere al vostro bambino di avere i piedi stabili e appoggiati mentre lavora.

Cestino per la carta DRÖNJÖNS (4,99 €)

Le sessioni di studio sono sempre molto movimentate e non è raro vedere della carta sparpagliata. Perciò, questo cestino Ikea è il pezzo indispensabile per una camera.

Servetto ÖVNING (55 €)

Se avete bisogno di più spazio di archiviazione, il servetto ÖVNING è l’oggetto perfetto. Infatti, è molto facile da spostare grazie alle sue piccole ruote ed è molto conveniente.

Lampada da scrivania (12,99 €)

Per evitare di affaticare gli occhi mentre si è immersi nei quaderni, la lampada da scrivania è ideale. Inoltre, può essere spostata per illuminare la pagina che vi serve.

Organizzatore per scrivania (11,99 euro)

Difficile orientarsi in mezzo a tutto quel disordine? L’organizzatore per scrivania ÖVNING è il complemento perfetto per la scrivania.

Zaino (2,99-19,99 euro)

Infine, che sia per una gita scolastica o semplicemente per andare a scuola, lo zaino è l’elemento indispensabile. Ikea ne propone tre tipi con stili e prezzi diversi.