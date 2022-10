Scopri le cose da non fare nei negozi Ikea, queste sono le cose che infastidiscono e infastidiscono di più i dipendenti!

Tutti sono stati almeno una volta in un negozio Ikea. Puoi trovare tutto per la casa e anche cibo. Quando entri in un negozio del brand svedese ti senti subito d’aiuto, ma ci sono cose che non dovresti mai fare. Scopri le cose da non fare mai più per non irritare e infastidire i dipendenti, altrimenti rischi di essere licenziato !

Un calendario dell’avvento che può portarti alla grande!

Anche quest’anno Ikea ha tutto in programma per Natale. Hanno rilasciato 3 collezioni speciali che vanno dalla decorazione semplice, alla decorazione molto colorata, senza dimenticare le prelibatezze natalizie. Ce n’è per tutta la famiglia e per tutte le tasche. Troverai sicuramente tutte le idee che ti servono per decorare la tua casa per Natale.

Oltre alle decorazioni natalizie, Ikea ha anche lanciato un calendario dell’avvento. Costa solo 10 € e può farti guadagnare molto. Oltre ai 24 piccoli regali previsti, Ikea ha nascosto dei buoni regalo. Vanno da 5€ fino a 300€. È Natale prima del tempo nei negozi del marchio svedese. Per partecipare e provare a vincere un buono regalo che può arrivare fino ad un valore di 300 €, è necessario registrarsi al sito con la ricevuta.

Il 26 dicembre si svolgerà il sorteggio e solo allora saprai se hai vinto o meno. Quindi, se vuoi approfittarne, recati nel negozio Ikea più vicino a te. Attenzione, invece, non tutto è consentito nei negozi del brand svedese. Tuxboard ti rivela oggi le cose proibite che possono farti licenziare da un negozio Ikea.

Ikea: le 7 cose da non fare mai più in un negozio altrimenti rischi di essere licenziato!

Per evitare di essere cacciato da un negozio Ikea, ci sono cose che non devi fare. Questo infastidisce e infastidisce i dipendenti. Ma rischia anche di farti cacciare da un negozio di marca svedese. E non sto parlando di chiedere al tuo venditore preferito lo sconto per i dipendenti. Queste sono cose completamente oltraggiose che alcuni si concedono.

La prima cosa che irrita e infastidisce di più i dipendenti Ikea, sono le famiglie che non controllano i propri figli. E i bambini piccoli si permettono di fare qualsiasi cosa in un negozio Ikea. Quindi, che sia per la loro sicurezza o per evitare di rovinare un negozio, guardali.

I clienti che vengono da Ikea e lasciano i loro rifiuti. Possono essere rifiuti di ciò che hanno mangiato o rifiuti portati dall’esterno. Non lo fai a casa, non lo fai nemmeno all’Ikea.

Come promemoria, è inoltre vietato mangiare e bere in un negozio Ikea ristoranti e caffetterie all’esterno. Non è igienico e puoi metterlo ovunque.

Ikea non è casa tua. Alcuni clienti si lasciano dormire nei letti presentati. Questo è assolutamente vietato, si tratta di modelli da esposizione e non un invito a fare un pisolino all’Ikea.

Le ultime 3 cose proibite!

Come in tutti i negozi, quello che prendi lo devi mettere via se non lo compri. È lo stesso in un negozio del marchio svedese. Mostra civiltà.

Sesta cosa da non fare in un negozio Ikea, urinare nella toilette dello spettacolo. Sono qui per mostrarti che aspetto hanno. Inoltre non sono collegati ad un sistema di evacuazione. Ci sono alcuni clienti che sbagliano davvero, quindi non preoccuparti di imitarli. Se la sicurezza ti sorprende mentre lo fai, verrai cacciato dal negozio Ikea.

E l’ultima cosa che non dovresti mai fare in un negozio Ikea, rubare i libri che servono da decorazione nelle camere da letto o nel soggiorno Ikea.

Ora sai cosa non dovresti mai fare in un negozio Ikea o rischi di essere licenziato subito!