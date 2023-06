Ikea: Le 5 lampade ultra alla moda per decorare il tuo salotto!

Illumina la tua casa dolce casa con questa selezione di bellissime lampade Ikea da acquistare a tutti (piccoli) prezzi!

Per creare l’atmosfera desiderata a casa tua, niente di meglio di una bella lampada posta su un mobile. Da Ikea, lasciati tentare da uno di questi cinque modelli tutti più alla moda gli uni degli altri. Stopandgo ti dice tutto da A a Z.

Immagina una casa a tua immagine con Ikea

Con l’estate alle porte questo mese, ti aspetta un festival di offerte per la tua casa da Ikea. Con le nuove collezioni appena arrivate, alcuni clienti del marchio ne approfittano per decorare i loro spazi vitali.

Per i tuoi interni o i tuoi spazi esterni, il marchio ha sicuramente la soluzione di design di cui hai bisogno. Se non sai più dove mettere le tue cose perché il tuo spazio abitativo è limitato, allora corri da Ikea.

Troverai, ad esempio, questa bellissima cassettiera dal design sofisticato che ti permetterà finalmente di mettere un po’ di ordine a casa tua! Ma lo shopping non finisce qui…

Perché da Ikea, le buone idee per creare l’atmosfera dei tuoi sogni non mancano. Se hai voglia di cambiare l’atmosfera della tua casa, vieni nella catena svedese per ispirarti.

Perché a volte basta poco per modificare l’atmosfera di una stanza, quindi vieni a trovare il gigante scandinavo e trova l’oggetto che farà la differenza a casa tua.

E se fossero questi bei tendaggi opachi della linea ROSENMANDEL? Sono eleganti e sufficientemente oscuranti per bloccare gli sguardi indiscreti.

Certamente faranno sensazione a casa tua non appena li avrai posati sulle tue finestre. Per dare una bella atmosfera accogliente a una stanza, si può contare su una luce adatta.

Il marchio Ikea dispone di decine di lampade nel suo catalogo. E tutte hanno un fascino particolare. Lampade da scrivania, lampade da terra, luci notturne… ce n’è per tutti i gusti e i budget.

Cinque lampade di design da avere a casa tua

La redazione di Stopandgo, ha scelto cinque di queste lampade. Iniziamo con la lampada BLÅSVERK che conferisce un bel tocco retrò alla tua casa.

Questo modello da tavolo bicolore creerà un’atmosfera calda nelle tue stanze grazie alla sua lampadina LED E14 globale opale. Il suo prezzo in negozio è di 16,99 €.

Continuiamo con la lampada PILBLIXT. È ancora un’altra referenza da acquistare da Ikea. Con il suo paralume in vetro satinato, donerà anche il suo tocco di autentico fascino alla tua dimora al prezzo di 59,99 €.

In negozio, abbiamo anche individuato questo modello EVEDAL con il suo piede in vero marmo. Si tratta di un pezzo fatto a mano con una parte in quercia massello e un bel paralume trasparente. Il prezzo di questo gioiello di design è di 199 €.

Cerchi una lampada più accessibile per il tuo budget? Allora, la lampada MIKROKLIN è fatta per te. Elegante con il suo paralume in vetro scanalato blu tinto, questa lampada costa solo 19,99 €.

Infine, terminiamo con questa lampada VINDKAST che ci fa pensare a una nuvola. Con il suo paralume in tessuto di poliestere e poliuretano 100% riciclato, questa lampada a 16,99 € ha anche la nostra preferenza da Ikea.