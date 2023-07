Ikea lancia una bellissima pianta d’interno umidificante per l’estate!

Ikea ha appena svelato una pianta in grado di umidificare il tuo ambiente interno. Un prodotto miracoloso per gli ambienti secchi.

Ikea ha appena lanciato un prodotto che potrebbe fare un successone tra gli amanti dell’arredamento. Infatti, l’azienda svedese ha appena svelato una splendida pianta d’interno in grado di umidificare la tua casa. Stopandgo ti svela tutto da A a Z!

Ikea attenta ai suoi fedeli clienti

Ikea è una delle aziende più fiorenti nel mercato dell’arredamento. La ragione? L’azienda continua a offrire prodotti di qualità a prezzi convenienti. Un sollievo per i felici proprietari, così come per gli inquilini.

Dalla camera da letto alla cucina, passando per il bagno, il soggiorno o la sala da pranzo. L’azienda è su tutti i fronti. In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, quest’ultima si è messa le mani nei capelli.

Infatti, tra i must-have del momento, troviamo uno zaino blu e giallo a meno di 15 euro. Un prodotto che “ha uno scomparto con apertura esterna”, come si può leggere sul sito Ikea. Molto “pratico per riporre chiavi o un telefono”.

Inoltre, c’è anche una tasca laterale “perfetta per un ombrello o una bottiglia d’acqua”. E non è tutto! “L’interno dello zaino è composto da uno scomparto per un computer da 14 pollici e da altri due scomparti in cui riporre le cose che si desidera avere a portata di mano”.

“Lo zaino si tiene bene sulle spalle grazie alle cinghie imbottite e regolabili”. E il meglio deve ancora venire, è anche impermeabile! In altre parole, questo è il must-have per il mese di settembre. Stopandgo ti dice di più sulle novità di Ikea.

Una splendida pianta d’interno che umidifica la tua casa

Quindi avrai capito, Ikea fa tutto il possibile per rendere la vita dei suoi clienti più accessibile. Ma se lo zaino a 15 euro non ha mancato di attirare l’attenzione dei consumatori, sembra che un nuovo prodotto abbia fatto sensazione.

Infatti, l’azienda ha appena svelato una splendida pianta d’interno in grado di umidificare la tua casa. Una piccola meraviglia da procurarsi al più presto se la tua casa è troppo secca. Se vuoi saperne di più, sappi che si tratta di una pianta ad alto fusto che dovrebbe abbellire qualsiasi stanza.

Perché! Assomiglia a una palma. Questa pianta disponibile presso Ikea si chiama Dypsis Lutescens. Di solito misura 24 cm e non costa più di 30 euro. Eh sì! Non dovrai spendere più di 29,99 euro per ottenere questa piccola cosa che dovrebbe portare un tocco naturale al tuo ambiente in un attimo.

Grazie ad essa, potrai dire addio al tuo umidificatore. Non c’è nulla da dire, Ikea ha colpito ancora una volta molto forte. Resta ora da vedere cosa la società scandinava ci riserva per il futuro. Da seguire quindi… da molto vicino.