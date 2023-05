Ikea lancia un tavolino che sembra provenire da una rivista di lusso!

Ikea ha colpito ancora una volta con la presentazione di un tavolino ultra design che sembra uscito da una rivista di lusso.

State cercando un nuovo tavolino per il vostro soggiorno? Non preoccupatevi! Ikea ha appena presentato un nuovo modello che sembra uscito da una rivista di lusso. Stopandgo vi dice tutto dalla A alla Z!

Ikea in cima alle tendenze

Non è più un segreto per nessuno. Nel corso degli anni, l’azienda Ikea si è imposta sul mercato dell’arredamento. Al punto che oggi, l’azienda svedese è considerata il gigante del mobile. Dalla camera da letto al soggiorno, passando per la cucina, lo studio o il bagno.

L’azienda svedese è pronta a fare di tutto per permettere ai suoi clienti di trasformare la loro casa. Tra i pezzi più in voga, troviamo una serie di mobili perfetti per il salotto. Il divano letto ad angolo con contenitore della gamma FRIHETEN fa l’unanimità.

Perché? « Questo divano si trasforma facilmente e rapidamente in un letto spazioso. Basta rimuovere i cuscini dello schienale e tirare la struttura del sedile », si può leggere sul sito Ikea.

È quindi « sia divano, chaise longue che letto per due ». Quest’ultimo ha uno « spazio di archiviazione sotto la chaise longue ». Quanto al coperchio, questo « può rimanere aperto, il che permette di prendere facilmente le cose ».

Inoltre, « la chaise longue può essere posizionata a destra o a sinistra del divano; spostatela a vostro piacimento« ». E per concludere, questo divano Ikea a 649 euro è garantito per 10 anni.

Inoltre, è possibile acquistare un divano a tre posti EKTORP a 499 euro. « Intemporali, i nostri cari divani e poltrone EKTORP hanno meravigliosi cuscini spessi e confortevoli. »

« Le fodere sono facili da cambiare, quindi acquistane una o due in più per poter variare a seconda dei tuoi desideri o della stagione », si legge sul sito. Stopandgo ti dice di più sulle novità Ikea.

Un tavolino degno di un negozio di lusso

Avrete capito, Ikea è al top. Ma mentre il gigante del mobile svedese ha molti divani in magazzino, sembra che abbia anche una quantità incredibile di tavolini.

Nel suo catalogo, uno di essi non ha mancato di attirare la nostra attenzione. E questo, per la semplice e buona ragione che sembra uscito da una rivista di lusso.

Di quale modello si tratta? Del FRÖTORP. « Un design ben pensato con diversi materiali e finiture; piano del tavolo in vetro fumé, gambe in tubo d’acciaio verniciate a polvere e base con effetto marmo che conferiscono al tavolino il suo carattere personale », si può leggere sul sito Ikea.

« Il tavolino FRÖTORP ha un aspetto semplice e solido grazie ai materiali resistenti e senza tempo utilizzati per la sua produzione. » Ma non è tutto!

È anche possibile combinare « tavolini di diverse dimensioni per creare un effetto di dinamicità nella stanza. » In ogni caso, una cosa è certa, Ikea ha colpito ancora molto forte con un tavolino dal design mozzafiato.