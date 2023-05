Ikea lancia un sublime baule per mantenere un esterno ben organizzato!

Pulire la tua terrazza in vista dell’arrivo della bella stagione, che ne dici di questo nuovo baule portaoggetti appena uscito da Ikea?

Finalmente il sole è uscito e i lettini non dovrebbero tardare ad arrivare. Ma per evitare che il tuo spazio esterno diventi un vero caos, opta per questo nuovissimo baule da Ikea. Stopandgo ti dice tutto da A a Z!

Come in vacanza da Ikea

La bella stagione si è impadronita gradualmente degli scaffali dell’azienda svedese, e si sente. Infatti, Ikea ha continuato a svelare novità per l’esterno, negli ultimi giorni.

E tutto è iniziato con un incredibile tavolo pieghevole che si trasforma in un vassoio. Un must per i picnic in spiaggia!

Inoltre, l’azienda di mobili nordica ha sorpreso i suoi clienti con un nuovo bar e sgabelli per esterni. Nessuno li ha visti arrivare!

Siamo anche rimasti colpiti dal suo superbo ombrellone per balconi. Per passare lunghe giornate all’aperto senza temere le scottature.

Ma Ikea sa anche uscire dalla sua zona di comfort, proponendo prodotti più insoliti come questo incredibile barbecue pieghevole in edizione limitata. L’azienda svedese ha capito che per durare, bisogna essere in grado di innovare!

E infine, cosa dire del suo piccolo cesto ideale per i picnic. Decisamente, il gigante dei mobili ci vizia con tutti i tipi di accessori quest’estate!

Ma allora, qual è questo famoso baule che facilita l’organizzazione del tuo spazio esterno, e che viene venduto a un prezzo conveniente da Ikea? Stopandgo ti dice di più!

NÄMMARÖ: un baule portaoggetti ideale per le terrazze disordinate

Tra i giocattoli dei bambini, i vestiti che giacciono a terra e le bibite sparse ovunque, lo spazio esterno può diventare rapidamente un vero disordine. Ma niente panico, perché Ikea viene in tuo aiuto con un nuovo baule portaoggetti.

Chiamato “NÄMMARÖ”, questo mobile di design troverà facilmente il suo posto sulla tua terrazza o sul tuo balcone. Apprezziamo inoltre le sue belle finiture in acacia, che gli conferiscono un aspetto moderno ed essenziale.

Ma oltre alla sua perfetta estetica, questo baule portaoggetti è prima di tutto un alleato di peso per liberare lo spazio esterno in modo efficace. E per buona ragione: dispone di un grande cassetto in cui potrai riporre cuscini, coperte e altri accessori Ikea che occupano lo spazio. Una benedizione per i maniaci dell’organizzazione!

Parallelamente a ciò, offre anche un sedile design e confortevole che ti permetterà di guadagnare ancora un po’ di spazio. Non c’è nemmeno bisogno di prendere le sedie!

Ma la cosa più interessante riguarda senz’altro il prezzo, poiché è venduto solo a 79,99 € da Ikea. Un affare molto interessante, che dovrai affrettarti a cogliere prima della fine delle scorte!

In caso contrario, potrai sempre optare per quest’altro baule venduto a un prezzo elevato da Lidl. Una perfetta alternativa, e che ti costerà ancora meno!