Ikea lancia un prodotto rivoluzionario per la cucina a soli 14,99: cucinare non sarà più lo stesso

La cucina è una delle stanze più importanti della casa, quella in cui trascorriamo gran parte della giornata per preparare i pasti e gustarli, da soli o in famiglia. Oggi ti mostriamo un rivoluzionario prodotto da cucina di Ikea che ti sarà molto utile per diversi utilizzi e di cui non potrai fare a meno… è una delle migliori cose che hai visto ultimamente!

Ikea ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di prodotti per la cucina, tutto ciò che puoi aver bisogno per sfruttarla al massimo e svolgere qualsiasi compito in modo efficace, oltre a stoviglie, bicchieri, posate e tutto il necessario per apparecchiare la tavola in modo spettacolare sia quotidianamente che in occasioni speciali. Il negozio svedese è un vero punto di riferimento per quanto riguarda gli articoli per la casa, leader in un settore molto competitivo grazie al suo eccellente rapporto qualità-prezzo e all’innovazione di molti dei suoi prodotti.

Il contenitore con coperchio per forno di Ikea che ti serve in cucina

Si tratta della Pirofila forno/servizio con coperchio FÄRGKLAR, un contenitore con caratteristiche innovative e così versatile che ti permetterà di utilizzarlo sia per cucinare nel forno che per servire in tavola, con coperchio incluso, il che è davvero fantastico e ti piacerà molto. Attualmente è disponibile in un set di 2 pezzi al prezzo di 14,99€, un affare perché ne trarrai davvero molto vantaggio.

Questo fantastico contenitore con coperchio per forno di Ikea è, in entrambi i casi, un recipiente con una capacità di 200 ml in cui puoi, ad esempio, preparare deliziosi dolci individuali nel forno, o cucinare piccole porzioni per non dover preparare cibo per un reggimento se in casa ci sono solo 1-2 persone. Puoi utilizzarlo da solo o con il coperchio, sia per conservare gli alimenti una volta cucinati che per cuocere il piatto nel forno o riscaldarlo nel microonde una volta pronto, è così versatile che ti serve per tutto questo e molto altro.

È un’opzione ideale se vuoi servirlo direttamente dal forno alla tavola, senza doverlo trasferire in un altro contenitore. Realizzato in ceramica, un materiale resistente e di qualità, è un contenitore adatto sia per il microonde che per la lavastoviglie, il forno e la friggitrice ad aria. Per quanto riguarda le sue dimensioni, ha un’altezza di 9 cm e un diametro di 13 cm.