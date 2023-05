“Ikea lancia un prodotto indispensabile per migliorare la qualità dell’aria e prendersi cura della propria salute!”

Ikea ha messo in vendita il prodotto indispensabile per migliorare la qualità dell’aria e prendersi cura della propria salute!

Da diversi anni ormai, Ikea è riuscita a farsi un posto nel mondo dell’arredamento e dell’arredamento d’interni. Se l’azienda pensa al benessere dei suoi clienti, fa anche attenzione alla loro salute. Lo ha dimostrato di recente.

Ikea fa un successo con il suo purificatore d’aria

Negli store Ikea e sul sito web, è possibile trovare tutti gli oggetti utili e indispensabili per l’interno ma anche per l’esterno. E quel che è certo è che è possibile trovare prodotti per la salute.

Da qualche tempo, Ikea sta facendo un successo con un oggetto in particolare che consente di monitorare la qualità dell’aria interna. In questo periodo dell’anno, è un prodotto che vi faciliterà la vita.

E non a caso, dal momento che con l’arrivo della primavera anche il polline è tornato. Inoltre, come consigliato arieggiare l’interno per eliminare i batteri, si fa entrare anche il polline.

Con il suo purificatore d’aria e il suo sensore di qualità dell’aria, è possibile respirare tranquillamente nella propria abitazione. Sappiate che questo prodotto consente di creare un’atmosfera molto salutare in tutte le stanze della vostra casa.

Riguardo al suo prodotto, Ikea ha rivelato: “FÖRNUFTIG ha un filtro delle particelle per purificare l’aria eliminando polvere e polline. E può ospitare un filtro del gas per eliminare gli odori, il fumo e le sostanze chimiche”.

Un prodotto con molti vantaggi

In seguito, Ikea ha anche indicato: “Puoi scegliere di fissare il purificatore FÖRNUFTIG al muro. O di posizionarlo a terra utilizzando il supporto incluso. La maniglia consente di spostare facilmente il purificatore d’aria da una stanza all’altra.

“E di installarlo dove ne hai più bisogno. Se lo fissi al muro, è possibile rimuovere la maniglia. VINDRIKTNING controlla la qualità dell’aria rilevando le particelle (PM2,5) all’interno della tua abitazione”.

Per prendersi cura del proprio oggetto, Ikea raccomanda anche di posizionarlo in un luogo in cui il flusso d’aria non sia bloccato da altri oggetti. È anche necessario installarlo a 10-15 cm dal muro perché l’aria possa circolare ed entrare dal retro.

Ikea ha anche spiegato: “Il purificatore d’aria è regolabile su tre diversi livelli di ventilazione. E può quindi essere adattato alle tue esigenze. Mettere il purificatore in modalità standby”.

Prima di precisare: “Questo è il livello di ventilazione meno rumoroso, durante la notte per poter dormire tranquillamente. E in un’aria purificata”. Una cosa è certa, è il prodotto perfetto per la vostra casa.

Un prezzo abbastanza accessibile

Non c’è dubbio che sentirai i benefici di questo purificatore Ikea una volta adottato. D’altra parte, i clienti hanno dato una valutazione di 4 stelle su 5. Puoi anche trovarlo in due colori.

Infatti, è disponibile in nero o bianco. Il suo prezzo, tuttavia, non cambia a seconda del colore. In entrambi i casi, questo prodotto Ikea rimane a 79,99 euro. Un prezzo abbastanza accessibile per purificare il proprio ambiente.

Se hai deciso di acquistare questo prodotto, sappi che è in vendita sul sito web dell’azienda. In questo modo, puoi assicurarti che arrivi direttamente a casa tua. In caso contrario, puoi trovarlo nei negozi fisici!

