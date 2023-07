Ikea lancia un pratico mini barbecue per cucinare sul tavolo!

Durante la tua estate, approfitta delle tue avventure all’aria aperta per organizzare dei barbecue grazie a questo modello portatile da trovare da Ikea!

Per accompagnare il ritorno dell’estate, Ikea svela il suo barbecue intelligente che si può portare ovunque. Con esso, potrai mangiare all’aperto ovunque tu voglia! Stopandgo ti svela tutto da A a Z.

Le belle referenze Ikea da non perdere

Finalmente è arrivata la bella stagione! Per viverla appieno, in questi giorni Ikea svela tante referenze che non devi lasciarti sfuggire. Se sei un fan del brand, allora non hai ancora finito il tuo shopping…

Non c’è bisogno di presentare l’insegna scandinava apprezzata dai fan dell’arredamento. Perché c’è sempre qualcosa di nuovo da portare a casa da una sessione di shopping da Ikea.

Ikea eccelle nelle offerte di design e a prezzi accessibili che stanno conquistando una clientela sempre più ampia in tutto il mondo. Anche questo mese, ci sono decine di articoli entusiasmanti che ti aspettano in negozio.

Ma anche sullo shop online del brand per fare acquisti di piacere dal tuo divano! E se dai un’occhiata alle collezioni molto colorate del mese di luglio?

Tutte le tendenze sono rappresentate. Che tu ami lo stile classico o al contrario contemporaneo, le nuove referenze Ikea “colpi di fulmine” ti sorprenderanno.

Da parte nostra, molte di esse ci hanno già conquistato. Che si tratti del salotto, della camera da letto o del bagno, tutte danno un fascino particolare a una stanza.

Inoltre, niente ansia! Perché da Ikea arredare o decorare la tua casa con cura non costa molto. Gli articoli sono a prezzi agevolati e per tutti i budget.

Ikea ha anche oggetti utili per accompagnare le tue avventure estive. Quest’estate, non rinunciare ad organizzare dei barbecue con questo modello portatile e leggero da portare ovunque. Non c’è niente di meglio per passare dei momenti conviviali!

Il marchio svela il suo barbecue portatile

Scopri questo barbecue portatile KÅSEBERGA per organizzare dei barbecue nella natura. Molto pratico, si monta ovunque tu voglia festeggiare!

Ti piacerà sicuramente questo prodotto pieghevole dalle dimensioni ridotte di 26×35 cm, che può essere facilmente trasportato ovunque. In spiaggia, in un parco o in campeggio, ti seguirà durante tutti i tuoi spostamenti durante la bella stagione.

Altrettanto performante di un grande barbecue, potrai cucinare tutto ciò che ti fa venire l’acquolina in bocca. Piccoli pezzi di pesce o carne, spiedini, verdure… Funziona magnificamente, e questo, come un barbecue tradizionale, ovvero a carbone.

Ha una griglia traforata su cui cuocere i tuoi pasti, e una tavola da taglio in legno. Quest’ultima si inserisce astutamente nel coperchio per servire da piano d’appoggio. È utile, perché così potrai preparare e servire i tuoi alimenti.

Immaginato e progettato dai designer R Machado e M Mehmetalioglu, questo barbecue portatile venduto da Ikea è davvero un must-have della stagione. Del resto, i clienti non si sbagliano quando gli riservano un grande successo.

Infine, anche il prezzo è ciò che ci fa amarlo. Scoprilo subito da Ikea al prezzo di 59,99 €.