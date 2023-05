Ikea lancia un incredibile ombrellone appositamente progettato per i balconi!

Bello e pratico, questo ombrellone Ikea arriverà a casa tua quest’estate per fornirti l’ombra di cui hai bisogno sul tuo minuscolo balcone!

Per mantenere un angolo di freschezza a casa vostra quest’estate, Ikea presenta la sua soluzione. Scoprite questo ombrellone che si adatta perfettamente al vostro balcone. Anche i più piccoli! Stopandgo vi dice tutto dal A al Z.

Un’estate che si prepara al meglio con Ikea

L’estate sta per arrivare tra poco. Per accoglierla al meglio, Ikea colpisce duro con le sue novità che arrivano nel suo catalogo per aiutarti a trascorrere una stagione perfetta.

Come farlo al meglio quando si ha un budget limitato? Se il vostro è effettivamente un po’ stretto, ci sono comunque molteplici offerte presso Ikea per farti piacere, senza rischiare di rovinarti.

Si pensi ad esempio a questa bella stoviglia che riunirà la buona umore al tuo tavolo. Questa è ideale per organizzare le tue prossime grandi tavolate in famiglia o tra amici e ricevere i tuoi cari con eleganza e stile!

Gli elementi decorativi più belli arrivano anche questa stagione da Ikea per permetterti di abbellire la tua casa a basso costo.

La tua camera ha bisogno di un tocco accogliente? Il tuo soggiorno ha bisogno che qualcuno se ne prenda cura? Allora, correte a trovare le idee più ispiratrici per rendere il vostro habitat più simpatico.

E se puntassi su questa superba lampada dal design molto curato? Questo modello slanciato è un vero colpo di fulmine che farà sicuramente sensazione nella vostra casa. Amerete illuminarvi con la sua morbida luce dorata.

Per avere successo nella vostra stagione estiva, pensate anche a organizzare i vostri spazi esterni. Avete la fortuna di possedere un balcone o una terrazza? Allora, non esitate a investire qualche euro da Ikea per farne dei veri e propri angoli di paradiso.

Creare l’atmosfera che ti piace, ma soprattutto, non dimenticare di riservare un piccolo angolo d’ombra per fronteggiare il forte calore.

Un ombrellone che si adatta ai piccoli spazi

Quest’estate, accogliete quindi sul vostro balcone questo ombrellone LILLEÖ. Questo modello grigio antracite ha il vantaggio di poter trovare posto ovunque.

Grazie alla sua forma e alle sue dimensioni di 150 × 100 c, può infatti essere posizionato contro un muro o una ringhiera. È quindi perfetto per piccoli spazi che non possono ospitare un grande modello.

Pratico, ha una fascia autoaderente che permette di mantenere in posizione il tessuto piegato. Sul lato delle prestazioni, non ha nulla da invidiare alla concorrenza.

Infatti, il suo tessuto costituisce una protezione molto efficace contro i raggi UV del sole. Questo ombrellone venduto da Ikea presenta un fattore di protezione UPF (Ultraviolet Protection Factor) di 25+.

Con esso, quindi, si è sicuri che circa il 96 % dei raggi UV viene filtrato. È una garanzia di qualità e sicurezza per voi e il vostro entourage.

Inclinabile e girevole, questo ombrellone vi garantisce ombra per tutta la giornata. Basterà orientarlo in base alla posizione del sole.

Infine, il suo prezzo è anche una bella sorpresa per i fan di Ikea. Per possedere questo bel ombrellone a casa vostra, infatti, dovete contare di spendere la modica somma di 29,99 €.