Ikea lancia un carrello su ruote pratico per riordinare tutto in cucina

Porta un tocco di eleganza scandinava nella tua abitazione con questo carrello su ruote, disponibile esclusivamente da Ikea.

Per poter organizzare più facilmente i tuoi oggetti personali, Ikea continua a creare nuovi concetti. Come questo carrello dal design originale e colorato. Adorerai averlo in casa per mantenere la tua abitazione sempre pulita!

Acquistare da Ikea, un'esperienza sempre rinnovata

Se desideri rinnovare l'aspetto delle tue stanze, o dare un tocco di novità alla tua decorazione, è il momento di visitare il negozio. E questo, anche se a causa dell'inflazione, il tuo budget potrebbe essere un po' stretto in questi giorni.

Questa primavera, permetti alla tua abitazione di rinnovarsi venendo a cercare ispirazione presso l'azienda svedese. Ikea continua a mantenere alto il livello per attrarre i suoi clienti. Dal principio di quest'anno 2024, l'affluenza ai negozi del marchio non cala.

Scopri la vasta gamma di prodotti Ikea

Il catalogo del marchio scandinavo offre una varietà di riferimenti che entusiasmano la clientela. C'è qualcosa per ogni gusto e per ogni esigenza. Che tu abbia una grande o una piccola abitazione, troverai sicuramente l'ispirazione visitando Ikea.

Approfitta dei prezzi bassi per aggiungere un nuovo elemento decorativo in una delle tue stanze. Come questo sgabello intrecciato ideale per decorare un balcone o una terrazza.

Un carrello funzionale dal design moderno

La primavera è anche il periodo in cui amiamo fare ordine e sistemare la nostra casa. Lasciati aiutare dalle referenze più apprezzate di Ikea, come questo carrello DJALIEN.

Usa questo carrello per sistemare i tuoi oggetti e tutto ciò che non vuoi più vedere in giro per casa. Questo prodotto in acciaio con rivestimento in resina epossidica può essere utilizzato in molte occasioni.

Può diventare un affascinante carrello da cucina per le tue conserve, generi alimentari secchi o utensili. Puoi anche utilizzarlo come comodino in camera da letto.

Sarà anche l'ideale per i bambini che adoreranno usarlo per sistemare i loro giocattoli. Infine, puoi anche utilizzarlo sul balcone o in giardino per esporre le tue piante in vaso.

Venduto in edizione limitata

Offre tre livelli di supporto con bordi leggermente rialzati per impedire agli oggetti di scivolare. Disponibile in due colori (bianco e verde chiaro), è sia robusto che estremamente estetico. Amerai esporlo in casa per aggiungere un tocco di modernità al tuo arredamento.

Progettato dai designers A Deo/S Fager/M Ganszyniec/P Machado per Ikea, questo carrello venduto in edizione limitata sarà tuo per meno di 70 €. Non perdere l'opportunità di acquistarlo prima che scompaia dal catalogo del marchio scandinavo.