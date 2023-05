Ikea lancia l’elemento ideale per lavorare da casa sulla terrazza e godersi il sole!

Ikea lancia l’elemento ideale per lavorare da casa sulla terrazza e godersi...

Ikea presenta la perfetta tavola minimalista per arredare balconi e terrazze a meno di 20 euro!

Per la gioia degli abitanti francesi, la primavera è tornata nel paese. Le giornate si allungano, il sole è presente e le temperature aumentano di giorno in giorno. È la stagione ideale per godersi l’esterno e Ikea lo sa bene.

Ikea fa centro con il suo tavolo da esterno

In questo periodo dell’anno, molte persone vogliono rimanere all’esterno per godersi il bel tempo. Ma per sentirsi a proprio agio sul balcone o sulla terrazza, è importante avere i mobili giusti.

Fortunatamente, Ikea ha la soluzione perfetta per arredare il vostro spazio esterno. L’azienda ha pensato anche alle persone che devono affrontare le dimensioni ridotte di un balcone. È per questo che ha messi in vendita un piccolo tavolo.

Quest’ultimo è perfetto se si desidera anche lavorare da remoto all’aperto. Bisogna dire che, dalla crisi sanitaria, molte persone hanno optato per il lavoro a distanza.

È una scelta spesso utilizzata dalle imprese. Ma per lavorare bene da casa, è importante avere i giusti mobili. E infatti, è necessario avere un posto su cui sentirsi a proprio agio.

Ikea fa quindi molto bene con il tavolo da esterno FEJAN. Quest’ultimo è perfetto per adattarsi sia al vostro giardino, alla vostra terrazza o ancora al vostro balcone.

Un tavolo perfetto per gli spazi ridotti

Non importa se la vostra terrazza non ha uno spazio estremamente grande, poiché il tavolo venduto da Ikea ha piccole dimensioni. Misura solo 50×44 centimetri. Ciò rende quindi questo tavolo quadrato perfettamente adattabile a qualsiasi spazio.

Un altro degli aspetti che si distinguono da questo prodotto è il materiale in acciaio rivestito di polvere che compone il tavolo. Grazie a questo, la manutenzione che dovrete effettuare sarà trascurabile.

Ikea ha comunque precisato: “Il modo migliore per prolungare la durata dei mobili da giardino consiste nel pulirli regolarmente. E di non lasciarli più del necessario all’esterno senza protezione”.

Prima di indicare che è possibile pulire il tavolo con sapone prima di asciugarlo con un panno pulito e asciutto. È anche consigliabile posizionare il tavolo in un luogo asciutto e fresco all’interno.

O coprirlo con una copertura se si pone questo tavolo all’esterno. In caso di pioggia o neve, è anche necessario asciugare le superfici piane. Ma anche lasciare che l’aria circoli per evitare la condensazione.

Un prodotto a meno di 20 euro

È possibile trovare questo tavolo in due colori. Ovvero bianco o ancora verde chiaro per aggiungere un tocco di colore al vostro esterno. Una cosa è certa, questo piccolo mobile ha tutto per piacere.

Specialmente perché è possibile trovarlo a un prezzo molto piccolo. Infatti, il tavolo Ikea è disponibile al prezzo di 19,99 euro. È possibile ordinarlo sul sito web del marchio svedese.

O trovarlo nei negozi fisici. Un cliente ha anche lasciato una recensione sul prodotto. Ha confessato: “Tavolo facile da montare e ben adatto agli spazi ridotti“.

Tuttavia, ha comunque precisato: “Ma non sono riuscito a mettere i piedi dritti. Alcuni rientrano un po’ all’interno, il che non ostacola la stabilità”. È anche possibile completare il tuo tavolo Ikea con le sedie dello stesso modello.

