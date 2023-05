Ikea lancia la lampada più innovativa del momento che funziona senza elettricità!

Completamente design e contemporanea, questa lampada Ikea ti stupirà con il suo metodo di funzionamento che non richiede elettricità!

Per apportare un tocco di originalità alla tua casa, ecco una lampada che non manca di carattere. Scopri questo riferimento Ikea che funziona con l’energia solare. Ti innamorerai di essa!

Ikea incanta la sua clientela con nuovi riferimenti e concetti

Da Ikea, le buone idee per arredare e decorare la tua casa non mancano mai. Se hai voglia di cambiare atmosfera a casa tua, vieni da questo brand svedese di fama internazionale per farti ispirare.

E senza spendere troppo! Poiché anche questo è fare shopping da Ikea. Qui troverai idee originali per la tua casa. E a prezzi più che competitivi!

A volte basta poco per modificare l’atmosfera di una stanza. Come un bel set di lenzuola che dà un fascino più accogliente alla tua camera da letto.

Per coloro che esitano tra due divani o non sanno se un mobile si troverà bene nella loro stanza, Ikea innova. Infatti, il brand ha appena lanciato l’app Kreativ.

Questa ti permette di arredare virtualmente la tua casa prima di acquistare. È molto utile per non sbagliare e progettare la tua casa dei sogni con facilità.

Per i proprietari di spazi esterni, è anche il momento di venire a fare acquisti in negozio. Per goderti al meglio l’estate, Ikea propone in questi giorni numerosi articoli per abbellire e decorare i tuoi spazi outdoor.

Come questo arredo da giardino composto da un tavolo e due sedie, disponibile in diversi colori. Con i suoi bei colori freschi, ravviverà la tua decorazione per la bella stagione.

Per i tuoi spazi interni, Ikea ha anche novità. Come questa nuova lampada che appena è entrata a far parte del catalogo del brand. Questo modello dal design originale e pulito non mancherà di attirare l’attenzione a casa tua…

