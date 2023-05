Ikea lancia il tavolo perfetto per lavorare all’aperto!

Desideri arredare il tuo esterno e avere la possibilità di lavorarci? Ikea ha la gamma perfetta per goderti i bei giorni che arrivano.

La primavera, i bei giorni… e il lavoro! Sì, perché i lunghi weekend del mese di maggio arrivano. Ma le vacanze sembrano ancora lontane. Ikea pensa quindi a coloro che vogliono lavorare all’aperto con i suoi tavoli e sedie. Stopandgo te li presenta!

Una gamma per godersi il sole

Perché coloro che hanno dei compiti da svolgere o del telelavoro hanno la fortuna di poter godere della loro casa. Ma quando arrivano i bei giorni, si può avere voglia di lavorare dall’esterno. Per questo, è meglio essere ben attrezzati!

Così, coloro che possono godere di uno spazio esterno vorranno arredarlo. Ma serve un arredamento che non occupi troppo spazio… e soprattutto, che possa essere riposto durante l’inverno. Praticità ed efficienza? Il marchio di fabbrica di Ikea!

In cucina, in camera da letto, all’ingresso, il marchio svedese ha fatto del risparmio di spazio la sua specialità. Gli stilisti hanno quindi pensato anche all’esterno. E hanno così deciso di facilitare la vita a coloro che hanno voglia di lavorare sotto il sole.

Ikea ha quindi lanciato una gamma appositamente per l’esterno: la gamma Fejan. Ancora un nome molto nebuloso… ma che nasconde molte sorprese carine per mettere colore nel tuo giardino o sul tuo balcone. E soprattutto, arredamento pratico.

Pensiamo ad esempio al tavolo. Disponibile in 50×44, è adatto per le piccole famiglie. Da soli, in due o in tre (ma non necessariamente di più), consente di sedersi all’esterno a godere del sole per lavorare. O anche per mangiare.

Ikea: con o senza sedie?

Più semplice della gamma Nämmarö, che dà risalto al legno e alla natura, la gamma Fejan ha diversi vantaggi. In primo luogo, non costa molto. Infatti, il tavolo da solo costa solo una ventina di euro.

Un investimento semplice che permette comunque di godere dei bei giorni… e soprattutto di non ingombrarsi di sedie inutili quando non ce ne sono bisogno. E per coloro che hanno bisogno di sedie, Ikea ha pensato a tutto. E anche a fare dei prezzi.

Infatti, il marchio ha deciso di facilitare tutte le installazioni. Quando si tratta di godere del giardino o del balcone, il negozio fa quindi un colpo d’assieme con un tavolo e due sedie per meno di 50 euro. Semplice, veloce e non costoso.

Questo piccolo tavolo consente quindi di posare il tuo PC, il tuo quaderno o tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare… O anche per mangiare, per le colazioni romantiche. Ikea pensa a tutto e ne fa un vero vantaggio per godere dei bei giorni.

A 49,99 euro, arredi il tuo esterno. Soprattutto, ne approfitti mentre la primavera sta chiaramente arrivando. E un plus: non c’è bisogno di ingombrarsi troppo durante l’inverno. Poiché basta trovare un posto per il tavolo!

Infatti, le sedie si piegano e possono quindi essere riposte in qualsiasi angolo. In modo da evitare di ingombrare il tuo esterno. E soprattutto proteggere le tue cose dal vento, dalla pioggia e dalla neve prima dell’estate prossima!