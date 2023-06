Ikea lancia il tavolo da balcone più bello che funge anche da punto di stoccaggio!

Design e molto pratico, questo tavolino da caffè Ikea per gli spazi esterni è il mobile perfetto da aggiungere ai tuoi spazi all’aperto questa estate!

Quando si ama la propria casa, si desidera il meglio. Per il tuo balcone quest’estate, concediti questo tavolino da caffè Ikea con un pratico tocco!

Le buone idee per l’arredamento estivo arrivano da Ikea

Eccolo, l’estate è finalmente alle porte! I tre mesi della bella stagione che verranno ti permetteranno di cambiare un po’ le tue abitudini.

Addio ai pasti consumati al chiuso! Hai la fortuna di avere un balcone o una terrazza? Allora approfittane per scegliere i più bei prodotti da Ikea!

Potresti ad esempio accogliere questo piccolo tavolo in legno che trova spazio anche nelle superfici più piccole.

Non finirai mai di fare buoni affari presso l’azienda svedese. Con le sue migliaia di prodotti e i suoi articoli a prezzi convenienti, l’azienda è senza dubbio uno degli indirizzi imprescindibili per l’arredamento.

Approfitta anche del tuo prossimo visita da Ikea per trovare la soluzione perfetta per proteggerti dalla curiosità dei tuoi vicini…

Per goderti appieno i tuoi spazi esterni, senza rischiare occhiate indiscrete, l’azienda scandinava presenta questo paravento in legno d’acacia.

Pre-trattato per non temere né il sole, né la pioggia o l’inquinamento, questo modello dalle dimensioni di 140 × 80 × 50 cm è l’oggetto perfetto per conservare la tua privacy.

E tutto questo, senza dover spendere una fortuna. Inoltre, lo sapevi che a volte basta poco per cambiare l’atmosfera di una stanza.

Come questa comoda e elegante sedia in vimini da esporre a casa tua per meno di 100 €. Trova questo mobile presso il tuo negozio Ikea più vicino.

Non hai un negozio vicino a te? O un veicolo sufficientemente grande per portare a casa tutti i tuoi pezzi preferiti?

Nessun problema! Perché Ikea effettua anche consegne in tutta la Francia. Non perdere più l’occasione di accogliere i prodotti dei tuoi sogni a casa tua.

