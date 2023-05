Ikea lancia il suo barbecue portatile: successo garantito

Le grigliate sono un classico dell’estate, ideali per godersi il bel tempo nei giardini e sulle terrazze, con la famiglia e gli amici, un’occasione d’oro per passare del tempo con le persone che ami e dare al cibo un ruolo molto importante, perché anche se fa molto caldo, una grigliata d’estate è sempre una grande idea. Oggi ti presentiamo una griglia di Ikea che sta facendo un successo di vendite, perfetta per diventare il re della griglia quest’estate… affrettati che vola!

Ikea ha già nel suo catalogo una grande varietà di prodotti ideali per l’estate, molti dei quali perfetti per godersi gli spazi esterni come terrazze e giardini senza trascurare nulla, perché senza dubbio sono le zone che guadagnano maggior protagonismo quando arriva il bel tempo.

La griglia di Ikea che ti serve quest’estate

Si tratta della Griglia a carbone portatile KORPÖN, una griglia ideale da portare ovunque perché occupa poco spazio, non hai bisogno di un grande giardino per installarla, anche su una piccola terrazza o patio potrai sfruttarla al massimo. Attualmente ha un prezzo di 34,99 €, un affare perché la utilizzerai davvero molto se hai un giardino o una terrazza, quindi è un acquisto che ne vale la pena.

Questa fantastica griglia di Ikea ha il grande vantaggio di essere portatile, quindi la puoi portare ovunque, incluso in campeggio, al parco o in spiaggia, sempre se l’uso è consentito nei luoghi in cui vuoi portarla. Inoltre, è pieghevole e occupa poco spazio, il che la rende anche molto comoda da trasportare. È importante sottolineare che si raccomanda di utilizzarla solo in spazi esterni.

È ideale per grigliare cibi piccoli o porosi, come pesci o verdure a fette, poiché la forma della griglia impedisce loro di cadere nel fuoco, cosa che non accade con altre griglie simili. Ha fori che permettono all’aria di circolare in modo efficace sulla griglia, il che fa aumentare la temperatura e ridurre il tempo di cottura. Per quanto riguarda l’area di cottura, ha un diametro di 28 cm e un’altezza di 19 cm, con un peso di 2 kg.

Prima di iniziare a utilizzare questa griglia di Ikea, si consiglia di leggere attentamente il manuale incluso.