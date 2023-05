Ikea lancia il prodotto perfetto per dormire bene e fermare i vicini troppo curiosi!

Per la gioia dei suoi clienti, Ikea ha deciso di mettere in vendita nuove tende oscuranti a meno di 30 euro!

Nel suo catalogo, Ikea mette spesso in vendita prodotti molto apprezzati e di recente, l’azienda ha presentato nuove tende oscuranti a meno di 30 euro. Un vero affare per la tua casa.

Ikea lancia una novità

L’estate è il momento dell’anno in cui il giardino o la terrazza di ogni casa diventano il luogo preferito per trascorrere molte ore. Tuttavia, è importante fornire gli spazi interni degli equipaggiamenti necessari per garantire il tuo comfort e renderlo un luogo piacevole. Per questo, Ikea offre una vasta gamma di prodotti, come nuove tende oscuranti. Questi ultimi non mancheranno di trovare il loro posto nella tua casa.

Nella sezione tessuti per la casa, che forma il vasto e completo catalogo di Ikea, puoi trovare articoli come queste tende semi-trasparenti, modello ROSENMANDEL.

Grazie a questi ultimi, non dovrai preoccuparti che la luce esterna disturbi il tuo riposo in estate. Si tratta di una tenda semi-trasparente, realizzata da Ikea con un tessuto che ricorda la lana.

Darà quindi alla tua casa un tocco più personale ed esclusivo. Allo stesso modo, presenta anche un effetto mélange e porta anche un tocco rilassante al tuo soggiorno o alla tua camera da letto.

Tende perfette per preservare la privacy

Essendo molto spesse, queste tende Ikea oscurano la stanza in cui le posizioni e ti offrono tutta la privacy che hai sempre sognato. Infatti, impediscono all’interno della tua casa di essere visto dall’esterno.

Inoltre, queste tende sono dotate di una pieghettatura. Questo ti permetterà di appenderli direttamente alla sbarra con l’orlo o con i passanti. Inoltre, puoi anche appendere le tende a una rotaia con ganci e anelli.

Se scegli questa seconda opzione, creerai un look più formale ed elegante. E gli accessori di montaggio che utilizzi possono rimanere nascosti. La tenda è composta al 100% di poliestere con almeno il 90% di origine riciclata.

Per mantenere al meglio le tue tende Ikea, ci sono alcuni consigli per la cura. Devono essere lavati in lavatrice a max 30°C con un trattamento normale. Non candeggiare. Non asciugare in asciugatrice.

Per la stiratura, scegli una temperatura massima di 110°C. Si consiglia di utilizzare un ferro a vapore. E non lavare a secco. È necessario stirare solo la parte anteriore.

Un prodotto a meno di 30 euro

Le tende in vendita sul sito internet di Ikea sono lunghe 300 cm e larghe 135 cm. Riguardo al suo prodotto, l’azienda ha indicato: “Tenda, 1 coppia inclusa. Queste misure si applicano a ogni tenda“.

Prima di aggiungere anche: “Il colore del film oscurante sul retro è coordinato con quello davanti. Il colore e il tessuto sono facili da coordinare con tendaggi e altri tessuti” .

E precisa sulle tende: “Il materiale di questo prodotto potrebbe essere riciclato. Verificare la normativa locale sulla riciclabilità e se esiste un sistema di gestione rifiuti vicino a te.” .

Per ora, le tende hanno ottenuto un’ottima valutazione di 4,8 stelle su 5. I clienti hanno anche detto: “Perfetto come indicato.”, “Eccellente qualità, bellissimo cadimento, facile da mantenere” .

“Siamo molto soddisfatti del nostro acquisto, le tende si adattano bene allo stile del nostro appartamento.”, “Buona oscurità della luce!” . Per ottenere queste tende Ikea, dovrai spendere la somma di 29,99 euro!

