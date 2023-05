“Ikea lancia il prodotto ideale per abbronzarsi in spiaggia, sul proprio terrazzo o giardino senza spendere una fortuna!”

“Ikea lancia il prodotto ideale per abbronzarsi in spiaggia, sul proprio terrazzo...

Ikea presenta lo Strandön, il nuovo prodotto per godersi il sole ovunque ci si trovi!

Anche quest’anno, Ikea si prepara alla stagione estiva con una vasta gamma di prodotti. Tra questi, spicca questo innovativo lettino portatile che vi seguirà ovunque desideriate portarlo.

Il catalogo Ikea per la primavera-estate 2023

Con l’arrivo della primavera, Ikea presenta una vasta gamma di novità tutte da scoprire. Il catalogo del marchio svedese si arricchisce di nuove referenze che incontrano il favore della clientela, sempre alla ricerca di prodotti di qualità a prezzi contenuti.

Quest’anno, Ikea propone tante soluzioni per arredare e decorare la propria casa senza spendere troppo. Tra queste, spiccano queste originali fioriere da interni perfette per dare un tocco di verde alla vostra abitazione.

Inoltre, per i vostri spazi esterni, Ikea offre tanti prodotti ideali per vivere l’estate all’aria aperta. Tra questi, queste pratiche tavole da balcone che risolvono il problema degli spazi ridotti.

Inoltre, Ikea propone tanti altri articoli perfetti per l’estate come questo lettino portatile Strandön che sta già facendo il pieno di successo nei negozi.

Scoprite questo prodotto ideale per sfruttare al meglio le vostre prossime vacanze al mare o in campeggio!

Strandön: un lettino portatile dal design intelligente

Non si può non notare questo prodotto innovativo. Lo Strandön è la nuova novità che fa il suo ingresso questa stagione da Ikea.

Non è altro che un lettino portatile che si piega su se stesso, diventando facile da trasportare come una valigia. Comodo e confortevole, questo lettino ha una lunghezza di 1,89 m una volta aperto, ed è composto da fibre morbide per permettervi di sdraiarvi in tutta comodità.

Inoltre, è dotato di due fasce elastiche per tenere in posizione il vostro telo da mare, anche in caso di vento, e di una tasca con cerniera sulla parte posteriore per riporre i vostri effetti personali. Potete così lasciare il vostro telefono o le chiavi al sicuro mentre andate a fare il bagno.

Un prezzo vantaggioso per soddisfare la clientela

Infine, lo schienale del lettino è regolabile per permettervi di trovare la posizione ideale per prendere il sole. Con i suoi colori giallo e blu, che richiamano quelli del marchio Ikea, questo prodotto sa già di vacanza!

Potete portarlo con voi ovunque, dal mare al parco, e il suo prezzo è un altro punto a suo favore: solo 39,99 € per averlo subito a casa vostra!

