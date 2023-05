Ikea lancia il parasole antivento che diventerà presto un elemento indispensabile per la tua estate in spiaggia!

Goditi senza preoccupazioni le tue giornate in spiaggia con il nuovo parasole Ikea disponibile a meno di 25 euro.

Buone notizie per gli amanti della spiaggia! Ikea ha appena lanciato il suo nuovo accessorio indispensabile per questo estate: il parasole e paravento STRANDÖN. Ti diciamo di più.

Un parasole perfetto per le giornate in spiaggia in famiglia

Ikea, il re degli affari, non smette di fare notizia. E per buona ragione… La catena svedese ha appena lanciato il suo nuovo prodotto estivo che promette di essere un ottimo acquisto per tutti gli amanti della spiaggia.

Si tratta del paravento e parasole STRANDÖN. Una combinazione unica di protezione e versatilità che ti proteggerà dagli elementi naturali come il vento, il sole e la pioggia.

Realizzato con un materiale resistente al vento e all’acqua, questo prodotto è progettato per durare e resistere alle condizioni meteorologiche difficili. È facile da montare e smontare. Perfetto per le persone che amano campeggiare, andare in spiaggia o semplicemente trascorrere del tempo all’aperto, non potrai più farne a meno.

Ma non è tutto. Oltre a questo, il paravento e parasole Ikea ha diverse opzioni di configurazione. Può quindi essere utilizzato in diversi modi per soddisfare le esigenze individuali di ognuno.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo prodotto? La sua capacità di trasformarsi in una tenda, offrendo così una protezione aggiuntiva contro il calore e i raggi UV. E sì, l’azienda di arredamento ha davvero pensato a tutto.

Le dimensioni di questo accessorio sono anche perfettamente adattate per offrire uno spazio protetto dal sole. Con una lunghezza di 225 cm, una larghezza di 113 cm e un’altezza di 102 cm, è facilmente trasportabile e può essere installato in pochi secondi sulla spiaggia.

