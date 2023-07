Ikea lancia il miglior prodotto per preparare cocktail quest’estate!

Desideri preparare dei piccoli cocktail sotto il sole dell’estate? Ikea ha il gadget perfetto per deliziarsi e rinfrescarsi!

Estate, sole, caldo… E i cocktail? Ikea ha lo strumento perfetto per questo! Può essere utilizzato in terrazza, in salotto e persino in spiaggia. Stopandgo vi presenta il barattolo ideale che vi accompagnerà per molto tempo!

Un barattolo per buoni cocktail

Perché il marchio svedese si occupa di tutto a casa, persino in bagno… Ma l’azienda si occupa anche delle esigenze quotidiane. Soprattutto perché in estate, il caldo e la sete richiedono parecchi sforzi.

Ma anziché andare avanti e indietro al congelatore e prepararsi sempre un nuovo bicchiere, Ikea vi risparmia gli spostamenti. I creatori hanno infatti puntato su un barattolo direttamente dagli anni ’60. Ma che vi renderà un grande servizio!

In vetro, può infatti integrarsi in tutti i tipi di arredamento e in ogni tipo di atmosfera. Un modo semplice ed efficace per decorare la cucina e il salotto. Possiamo ad esempio immaginarlo bene su i cubi scaffale che hanno reso famoso il marchio.

Valorizzato, questo barattolo con il suo piccolo rubinetto argentato diventa un bell’elemento decorativo. Ma soprattutto permette di preparare cinque litri di bevande rinfrescanti. Una buona notizia per affrontare l’estate e il caldo!

Limonata, aranciata, acqua o cocktail con o senza alcol, ci sono cinque litri per deliziarsi. Facile da spostare, facile da posizionare, basta girare un po’ la valvola del rubinetto per servirsi una bevanda ben fresca. E ad un prezzo non troppo alto!

Ikea: il rinfrescamento dell’estate

Il marchio ha scelto di mettere in evidenza i suoi bellissimi barattoli su Instagram. E per una buona ragione, perché l’estate significa anche festeggiamenti. La stagione dei matrimoni sembra essere iniziata… E di fronte al sole e prima di festeggiare, un piccolo rinfresco è il benvenuto!

Quindi Ikea presenta tutta la sua selezione di barattoli da 5 litri per rinfrescare le tue feste. La vasta gamma di Vardagen ti accompagnerà nelle tue riunioni, nei tuoi barbecue e nei tuoi bei momenti tra amici.

Rimane una questione di prezzo: l’azienda svedese riesce spesso a sorprendere con le sue novità. Anche qui, per un barattolo che ti permetterà di impressionare tutti con i tuoi cocktail, c’è molto da godersi.

Infatti, il barattolo Vardagen costa solo 25,99 euro. Una cifra modesta per un elemento che diventerà indispensabile. Su un tavolo, su uno scaffale, su un piano di lavoro, questo barattolo abbellirà la tua decorazione. E soprattutto sarà sempre utile.

Se stai servendo i tuoi migliori cocktail o grandi quantità di acqua ghiacciata, Vardagen ti accompagnerà per molti anni. Il caldo dell’estate non ti spaventerà più, una volta acquistato il tuo nuovo barattolo da Ikea!