Ikea lancia il miglior cuscino ergonomico per aiutarti a dormire bene di notte!

Per pensare al benessere dei suoi clienti, Ikea mette in vendita prodotti sempre più utili l’uno dell’altro. E recentemente, è stato un cuscino ergonomico a fare l’unanimità. E per buona ragione, cambierà il tuo modo di dormire.

Ikea si prende cura dei suoi clienti

Con l’alimentazione e l’attività fisica, il sonno è uno dei fattori più importanti che influenzano la nostra vita quotidiana. E il meno che si possa dire è che può chiaramente influire sul tuo stile di vita.

In Francia, migliaia di persone hanno enormi problemi di sonno. Molte soffrono di terribili insonnie. Va detto che l’insonnia può essere causata da diverse cause.

Può variare da un problema personale o dallo stress della vita quotidiana, a problemi fisici che non ci consentono di trovare la posizione ideale per riposare.

E il meno che si possa dire è che Ikea è consapevole di questo problema. Ecco perché ha deciso di proporre una soluzione molto efficace a tutti i suoi clienti. L’insonnia può nascondere molti problemi.

Ma prima di tutto, è necessario assicurarsi che l’ambiente in cui si dorme sia adattato alle proprie esigenze. Assicurati che la tua biancheria da letto e il tuo cuscino non ostacolino il corretto funzionamento del sonno.

Un cuscino che ha tutto per piacere

Da parte sua, Ikea ha svelato un incredibile cuscino ergonomico del modello KLUBBSPORRE. Il prodotto è fatto di schiuma memory. Se si distingue dagli altri cuscini è grazie alla strato di gel di cui è dotato.

Questo gel offre una superficie fresca e liscia. Grazie alla schiuma che lo compone, questo cuscino aderisce ad ogni parte del tuo corpo, dalla testa al collo passando per le spalle. Ciò ti consente di trovare la superficie perfetta per addormentarti.

E per buona ragione, il cuscino allevia le tensioni in ciascuna di queste parti del corpo. Riguardo al suo prodotto, Ikea ha anche dichiarato: “È un cuscino ergonomico con due tipi di comfort: schiuma soffice da un lato, gel rinfrescante dall’altro.” .

Il negozio ha anche indicato: “La schiuma memory e lo strato di gel sono fatti dello stesso materiale, ma hanno densità diverse. Ciò che gli conferisce caratteristiche diverse” .

Prima di aggiungere anche: “Questo cuscino è destinato a coloro che preferiscono dormire sulla schiena o sul lato e hanno bisogno di un supporto ferme e alto. Il rivestimento in tessuto morbido è traspirante e allontana l’umidità “ .

Clienti entusiasti del loro acquisto

Ikea precisa: “Si pulisce facilmente e mantiene tutta la sua freschezza poiché la fodera è lavabile in lavatrice” . Inoltre, l’azienda ha indicato: “Adatto a tutte le fodere per cuscino 50×70 cm”.

Riguardo alla cura del cuscino, Ikea ha rivelato che non deve essere lavato, non deve essere asciugato in un tamburo rotativo per asciugatrice. E non stirare. Per la federa del cuscino, il lavaggio in lavatrice deve essere effettuato a una temperatura massima di 40°C.

L’asciugatura in asciugatrice a tamburo rotativo è possibile anche a bassa temperatura (60°C max). Non stirare e non pulire a secco. Disponibile al prezzo di 49,99 euro, questo cuscino ha fatto l’unanimità tra i clienti.

