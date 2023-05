Ikea lancia il barbecue ideale per i pranzi tra amici in spiaggia!

Scopri il barbecue portatile venduto da Ikea per goderti buoni pasti all’aria aperta con amici e famiglia durante tutta l’estate.

Non vedi l’ora di godere del ritorno del sole e delle belle giornate? Sogni un buon pasto all’esterno per approfittare di questo momento? Buone notizie! Ikea ha pensato a te e ha appena messo in vendita un nuovo barbecue portatile ideale per pasti in spiaggia o in campagna.

Con il bel tempo, arriva il barbecue all’aperto

Con l’arrivo del bel tempo, tutti vogliamo passare più tempo all’aria aperta. E non solo… che sia nel nostro giardino, sulla nostra terrazza o anche all’aria aperta, come resistere ad un raggio di sole caldo?

È il momento di godersi i momenti con amici o famiglia, di rilassarsi e gustare buoni pasti all’aria aperta. Il ritorno della primavera annuncia ufficialmente i pasti all’aperto.

I picnic sono un’opzione ideale per godersi il bel tempo. Che sia in un parco o in spiaggia, i picnic offrono una varietà di piatti facili da preparare, come sandwich, insalate, frutta e dessert. Anche i bambini adorano i picnic, perché possono muoversi e godersi la natura.

Ma non è tutto! Anche i barbecue sono ora un’opzione grazie a Ikea e al suo nuovo accessorio portatile.

Come da tradizione! Anche i barbecue non sfuggono alla regola. Fanno parte di uno dei piaceri dell’estate e permettono di passare momenti indimenticabili in famiglia o con amici.

Ebbene sì… niente di meglio di una buona bistecca o di verdure grigliate. Il tutto accompagnato da un’insalata fresca per gustare un pranzo o una cena all’aperto. E per completare il tutto, c’è sempre una buona bottiglia di vino o una birra fresca per rendere questo momento conviviale.

Riunite amici e famiglia intorno ad un bicchiere di vino o un cocktail rinfrescante, gustando deliziose pietanze come le spiedini di verdure grigliate! Noi già stiamo salivando.

Un barbecue portatile Ikea KORPÖN di qualità superiore

Se stai cercando un modo pratico e conveniente di cucinare all’aperto quest’estate, il barbecue a carbone portatile Ikea KORPÖN fa al caso tuo. Quindi, non cercare più! Con la sua costruzione in acciaio smaltato resistente e il suo peso leggero, questo barbecue può essere portato ovunque vai. Lo scopo? Godersi deliziosi pasti all’aperto.

E’ semplice! L’azienda svedese ha pensato a tutto con questo nuovo modello. Infatti, le caratteristiche del barbecue portatile Ikea KORPÖN sono ideali.

Il barbecue KORPÖN offre una superficie di cottura di 35 cm di diametro. Una superficie sufficiente per preparare una quantità ragionevole di cibo per un piccolo gruppo.

Anche la sua ventola regolabile consente un controllo preciso della temperatura di cottura. La griglia di cottura e il cassetto rimovibile per la cenere, invece, facilitano molto la pulizia dopo l’uso.

Ma non è tutto! Il barbecue portatile KORPÖN è estremamente conveniente. Venduto al mini prezzo di 34,99 euro, come non resistere? E’ infatti una delle opzioni più economiche sul mercato per chi cerca un barbecue portatile di qualità superiore.

Non esitare più! Vai subito nei reparti del tuo negozio Ikea o sullo shop online del marchio per averne uno tuo.

