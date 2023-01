Ikea: la top 9 dei divani del marchio perfetti per i salotti piccoli!

Ikea ha una grande collezione di divani di tendenza, che si adattano perfettamente a un soggiorno di piccole dimensioni.

Nel corso degli anni, Ikea è stata in grado di adattarsi a qualsiasi interno. Infatti, il marchio svedese offre anche molti pezzi per piccoli soggiorni. Per questo motivo, ecco i 9 migliori divani per il vostro appartamento. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Ikea e i suoi mobili per studenti

Una cosa è certa: con tutti i modelli di mobili in stock, Ikea si adatta a tutti gli stili. Infatti, il gigante svedese è in grado di trovare l’oggetto giusto per te. Il rivenditore di mobili e arredi per la casa offre un’ampia gamma di pezzi, adatti per anche per gli appartamenti degli studenti.

L’anno scorso, Ikea ha presentato la sua selezione di pezzi ideali per una casa piccola. Infatti, grazie alle parti pratiche, il marchio ha permesso agli studenti di risparmiare spazio. Una buona idea, quindi, se si considera che molti studenti vivono in piccoli appartamenti a Parigi.

Inoltre, Ikea sta cercando di essere come sempre più accessibileper tutte le tasche. In effetti, alcuni prezzi stanno scendendo, per la gioia dei grandi fan del marchio. Infatti, il marchio ha già svelato la sua collezione deco per gennaio 2023.

Infine, il pezzo ideale per arredare un piccolo soggiorno è naturalmente un divano. Infatti, questo mobile essenziale è offerto in molti modelli da Ikea. Convertibile, angolare, in tessuto o in lino, il marchio svedese ne ha per tutti i gusti. Stopandgo vi racconta di più!

I migliori divani per salotti piccoli

Divano “Linanas

Questo divano beige di Ikea è ideale per adattarsi ovunque. Le sue dimensioni ridotte lo rendono adatto a qualsiasi salotto. Anche il prezzo è contenuto. Dovrete pagare 299 € per questa meraviglia. Proprio così!

Divano “Angersby

Si tratta comunque di un divano a 2 posti molto piccolo. Questo è di colore grigio chiaro ed è dotato di pratiche tasche laterali per riporlo. Ideale per conservare il telecomando e non perderlo.

Divano “Klubbfors

Con un design un po’ più elegante, il divano Ikea beige farà la gioia degli amanti dell’arredamento puro. Il suo prezzo è superiore a quello dei modelli precedenti. Costa 499 euro.

Divano “Askeby

Questo divano trasformabile grigio scuro è molto pratico perché permette di avere un nuovo letto in caso di ospiti a sorpresa. Inoltre, ha un prezzo molto interessante: solo 249 euro presso Ikea.

Divano “Parup

Con il suo design moderno e il montaggio rapido, questo mobile Ikea è il pezzo perfetto. Inoltre, il rivestimento rimovibile e lavabile in lavatrice ne facilita la manutenzione.

Divano “Vinliden

Se siete amanti dei divani morbidi e confortevoli, questo è quello che fa per voi.

Divano “Klippan

All’Ikea, questo è uno dei preferiti. Questo divano può essere adattato a qualsiasi interno grazie ai diversi rivestimenti disponibili. Un classico moderno e senza tempo.

Struttura letto “Blakullen

Il più economico di questa selezione. Ma anche la più pratica. Infine, questo divano e letto allo stesso tempo è ideale per i piccoli spazi. Inoltre, il suo prezzo è molto competitivo. Solo 149 euro.

Divano “Holmsund

Infine, concludiamo questa top 9 con il divano più grande e confortevole. Si tratta di un divano trasformabile che permette a due persone di dormire insieme. Ideale per una coppia in un appartamento.