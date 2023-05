Ikea: la pulizia diventa un gioco da ragazzi con questo incredibile kit di pulizia 8 in 1 a meno di 30 euro!

Ikea ha la soluzione per chi odia il pulire, un kit di pulizia ad un prezzo incredibile

Pulire la casa tutti i giorni può essere estenuante, ma Ikea ha la risposta perfetta per rendere questa attività meno faticosa. La nota azienda di arredamento ha creato un kit di pulizia completo a meno di 30 euro.

Rendi la vita quotidiana più facile

Presso Ikea puoi trovare ogni tipo di arredo e decorazione per la tua casa. E non solo, c’è tutto ciò che serve per migliorare la tua vita quotidiana.

Inoltre, Ikea ha messo in vendita un altro prodotto che cambierà la tua vita per sempre. Si tratta dell’incredibile kit di pulizia PEPPRIG.

Il kit Pepprig è completo e utile se hai molte finestre o vetri in casa, dalla doccia alle finestre stesse. Oltre a lasciare il vetro con una finitura eccellente, questo kit completo di 8 pezzi ha un manico telescopico.

È inoltre compatibile con tutte le testine. È il migliore per pulire i pavimenti grazie ai suoi panni in microfibra, il miglior materiale per rimuovere le macchie anche senza detergenti.

Ikea consiglia di acquistare anche i secchi per la pulizia Ikea per un lavoro più completo. I materiali utilizzati sono di alta qualità e lasciano finiture impressionanti.

Ikea si prende cura dei suoi clienti

Potrai anche avere una testina della spazzola per le giunzioni e fino a due diverse testine per la spolverata senza acqua. Sono inclusi anche i ganci per appendere gli strumenti da pulire.

Alcuni componenti di questo kit di pulizia poco ingombrante e ottimizzato sono in poliuretano, poliestere, nylon, gomma, alluminio, plastica o acciaio. Questo kit è diventato il bestseller del marchio.

In sintesi, il kit di pulizia Ikea ha 8 utensili, una bacchetta, 2 tipi di spolverini, un pulitore per vetri, uno scrubber con 2 tipi di testa e ganci. L’azienda ha dato anche consigli per pulire bene il kit.

L’azienda ha rivelato che può essere lavato in lavatrice fino a 40 °C. Non candeggiare. Non asciugare in asciugatrice. Non stirare. Non pulire a secco. Non usare l’ammorbidente.

Riguardo al prodotto, Ikea ha spiegato: “La lunghezza del manico in alluminio può essere regolata da 76 a 128 cm per adattarsi alla tua altezza e raggiungere più facilmente le zone difficili come sotto il letto.

Un prodotto a prezzo ridotto

Inoltre, il sistema di bloccaggio consente di cambiare facilmente la testina. I panni sono in microfibra, un materiale efficace per pulire e rimuovere le macchie ostinate senza detergenti”.

Ikea ha poi spiegato: “Il tampone in microfibra può essere utilizzato per pulire il vetro, i specchi e altre superfici lucide senza danneggiarle”. La maggior parte dei clienti ha anche apprezzato il prodotto.

I consumatori hanno dato una valutazione eccellente di 4,6 stelle su 5. Hanno anche commentato: “Kit completo per la pulizia quotidiana”, “Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico strumento. Molto comodo!”

Altri clienti Ikea hanno aggiunto: “Molto buono per la pulizia. Microfibra al top”, “Un acquisto che non mi pento. Perfetto per polverizzare/pulire in tutti i dettagli, ottimo per i termosifoni, etc…”

Per acquistare questo kit di pulizia, dovrai spendere la somma di 29,99 euro.

4.3/5 - (10 votes)