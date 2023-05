IKEA investirà oltre un miliardo di euro in Francia e ridurrà i prezzi!

IKEA intende investire circa un miliardo di euro in Francia per offrire prodotti più “verdi” e a costi inferiori.

E’ tempo di investimenti da parte di Ikea. L’azienda prevede di spendere più di due miliardi di euro negli Stati Uniti e quasi un miliardo in Francia. Stopandgo vi spiega tutto nei dettagli!

Ikea investe un miliardo di euro in Francia

In vista della Choose France, un’associazione volta a presentare e spiegare alle grandi aziende i modi per favorire la loro attività, Ikea ha annunciato una grande novità. L’azienda vuole investire un miliardo di euro nei suoi negozi in Francia, entro il 2026.

Lo scopo? Proporre sempre più prodotti “verdi” e soprattutto abbassare al massimo i prezzi per far fronte all’inflazione.

“Ikea sta andando molto bene e le catene di approvvigionamento si stanno normalizzando nonostante un contesto molto complicato”, ha spiegato Jesper Brodin, capo della holding Ingka che raggruppa la maggior parte dei negozi Ikea, in un’intervista con l’AFP.

Quest’ultimo ha aggiunto che la Francia è il “terzo mercato al mondo”. Inoltre, si auspica di “poter crescere ulteriormente”.

Per questo, Ikea prevede di aprire un centro logistico a Tolosa nel 2024. È quindi prevista la creazione di nuovi posti di lavoro.

“Stiamo investendo in siti esistenti e in nuovi” per rendere la nostra offerta ancora più accessibile al maggior numero di persone”, ha concluso Jesper Brodin.

Per ricordare, alla fine di aprile l’azienda aveva annunciato di investire due miliardi di euro in tre anni per sviluppare la propria presenza negli Stati Uniti. In sintesi, c’è una vera intenzione di conquistare nuovi clienti.

In Francia, la prima sfida per Ikea rimane l’ecologia. Lo sviluppo di prodotti “verdi” è una preoccupazione importante.

Inoltre, non è la prima volta che l’azienda si impegna in questa direzione. Stopandgo ne parla di più!

Un impegno ecologico da diversi anni

Ikea si impegna da diversi anni per il bene del pianeta. Infatti, ha portato avanti numerose azioni che vanno in questa direzione.

Il 5 novembre 2020, l’azienda ha aperto un negozio che propone solo prodotti di seconda mano, in Svezia. In questo modo, si mettono in evidenza prodotti usati, spesso altrettanto buoni di quelli nuovi.

L’azienda ha l’intenzione di aprire molti altri negozi di questo tipo in tutto il mondo nei prossimi anni. Ikea ha anche lavorato sulla sua modalità di consegna.

Infatti, la consegna è spesso la parte più inquinante. Ecco perché Ikea si è orientata verso biciclette cargo a energia solare.

Una soluzione ideale poiché emettano il 98% in meno di CO2 rispetto ai veicoli diesel. Inoltre, possono accogliere il 90% della gamma di prodotti offerti dal marchio.

Tutte queste iniziative rientrano nel loro progetto di zero emissioni di carbonio. In teoria, desiderano ridurre la loro impronta di carbonio del 70% per ogni mobile, entro il 2030.

Un progetto ambizioso ma di cui si vedono i primi risultati. Resta da vedere se azioni di questo tipo continueranno ad essere messe in atto nelle prossime settimane, mesi o anni. È quindi un argomento da seguire!