Ikea inventa il dispositivo che tutti cercavano per evitare sbattimenti delle finestre in casa

Le finestre sono uno degli elementi fondamentali della casa, indispensabili per molte ragioni. È necessario prenderne cura e proteggerle da eventuali danni in modo che possano sempre svolgere la loro funzione e mantenere le condizioni perfette. Oggi ti presentiamo una soluzione innovativa di Ikea per le finestre, che diventerà indispensabile per te e che tutti dovremmo avere a casa per evitare urti e proteggerle … e il prezzo è imbattibile!

Ikea ha una sezione di sicurezza molto interessante nei suoi negozi, dove è possibile trovare diversi elementi di protezione e sicurezza, soprattutto per la sicurezza dei bambini ma anche per proteggere vari elementi della casa e le persone che vi abitano.

La protezione finestre Ikea che non può mancare in casa tua

Si tratta del Tope di sicurezza per finestre UNDVIKA, una misura di protezione e sicurezza che ti aiuterà ad evitare urti dovuti alla chiusura improvvisa delle finestre. Attualmente disponibile in un pacchetto di due unità al prezzo di 6,99€, un’offerta che merita sicuramente di essere sfruttata, anche se ne compri diversi per utilizzarli su tutte le finestre di casa.

Questo fantastico tope per finestre Ikea può essere installato su finestre che si aprono verso l’esterno o verso l’interno, così come su finestre scorrevoli, e ti permetterà di aprirle in diverse posizioni. Si tratta di un fermo molto sicuro che richiede l’uso di due mani per poterlo aprire, quindi è molto difficile per i bambini manipolarlo, ideale per evitare che lo rimuovano da soli e che ci sia un incidente con la finestra che si chiude.

È bianco, il colore che solitamente hanno tutte le finestre, ideale per mimetizzarsi con esse e passare inosservato. È realizzato in poliammide rinforzata nella componente principale, mentre il braccio è in acetale. La sua manutenzione è molto semplice, basterà passare un panno umido con una soluzione delicata di detergente, e poi passarne un altro asciutto per asciugarlo.

Se desideri evitare che le finestre si chiudano con un semplice colpo d’aria che fa circolare l’aria nelle diverse stanze di casa tua, senza dubbio questo tope per finestre di Ikea è una meraviglia che ti sarà utile sia a casa che in ufficio.

