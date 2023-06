Ikea innova per risparmiare notevolmente sulla bolletta energetica!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita un’innovazione perfetta per risparmiare sulla bolletta elettrica!

Da un po’ di tempo il prezzo dell’elettricità è aumentato. Molti francesi cercano quindi di risparmiare sull’energia. Sappiate che Ikea ha sviluppato un’innovazione perfetta per spendere meno soldi.

Ikea pensa al portafoglio dei francesi

Nella vita di tutti i giorni, molte persone cercano trucchi per risparmiare. Anche se non ci sono soluzioni miracolose, esistono comunque piccoli consigli per abbassare la bolletta.

Da parte sua, Ikea ha messo in vendita il prodotto ideale per risparmiare energia. Se l’azienda è specializzata in arredamento e arredamento, non significa che non aiuti i francesi.

Infatti, trova soluzioni per consentire ai consumatori di spendere meno denaro ogni giorno. E l’azienda mantiene la sua promessa con un’innovazione perfetta per la propria casa. Si tratta di un rilevatore di movimento wireless.

Il modello TRÅDFRI è un regolatore di illuminazione wireless con cui è possibile gestire automaticamente l’accensione, lo spegnimento o l’intensità di ciascuna delle fonti di illuminazione che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni.

E questo, che si tratti di lampadine o di condizionatori ad esempio. È un dispositivo che devi semplicemente collegare agli altri dispositivi elettronici di Ikea.

Un’innovazione per risparmiare energia

Questo dispositivo controlla contemporaneamente ciascuno di questi dispositivi. Ciò comporta una notevole riduzione della potenza alla fine del mese sulla tua bolletta elettrica. In particolare, grazie a un utilizzo più intelligente di questa energia.

Riguardo al suo prodotto, Ikea ha anche dichiarato: “Con una luce che si accende grazie al rilevamento del movimento, la tua casa è più sicura e ti senti tranquillo” .

Prima di aggiungere anche: “Grazie al rilevatore di movimento, puoi regolare l’intensità, spegnere e accendere automaticamente fino a 10 fonti luminose contemporaneamente“ . Ma non è tutto.

Ikea ha precisato: “La luminosità della fonte luminosa collegata al rilevatore di movimento può essere regolata al 30% o al 100%. Testato e approvato per i bambini” . L’azienda ha comunque fornito alcune precisazioni.

Ha indicato: “Funziona solo con i dispositivi di controllo senza fili di Ikea. Non adatto per i dimmer cablati. Non mescolare pile di tipi, capacità e date di fabbricazione diverse” .

Un prodotto a meno di 10 euro

“Può essere impostato su modalità giorno o notte. La luce si spegne automaticamente dopo 3 minuti”. .

Ikea ha anche specificato che il “dimmer ha una portata massima di 10 metri a condizione che non sia bloccato da nessun muro. E che le sue batterie rimangano cariche”. .

Prima di indicare che reagiva ai “movimenti in un raggio di 5 metri. E ad un angolo di 120° gradi. Questo prodotto fa parte della nostra gamma di prodotti connessi”. .

E per concludere: “Funziona, come altri prodotti connessi, con il gateway DIRIGERA. E con l’applicazione IKEA Home smart se si desiderano più caratteristiche e funzioni”. .

Una cosa è certa, è il prodotto perfetto se si desidera risparmiare sulla bolletta energetica durante tutto l’anno. Il prodotto ha infatti ottenuto un punteggio di 4 stelle su 5.

Se si desidera acquistarlo, sarà sufficiente spendere la somma di 9,99 euro. Puoi trovare questo oggetto sul sito web di Ikea o nei negozi fisici del marchio in tutta la Francia.

4.5/5 - (12 votes)