Ikea innova e svela 10 oggetti che cambieranno la tua quotidianità.

Arredare la propria casa significa necessariamente fare un giro da Ikea. Qui si trovano tutti i tipi di mobili e oggetti di decorazione per tutte le stanze della casa e anche per l’esterno. Inoltre, oltre alla decorazione e ai mobili, Ikea propone una vasta gamma di oggetti per l’arredamento che renderanno la tua quotidianità più facile, il tutto a prezzi ragionevoli. Ecco i 10 oggetti essenziali del catalogo Ikea che cambieranno la tua quotidianità.

Raggisar, l’organizzatore di cassetto sobrio e pulito

Questo organizzatore di cassetti, di colore grigio scuro e dallo stile sobrio e pulito, è perfetto per abbinarsi a qualsiasi tipo di arredamento.

Non farà la differenza nella tua decorazione, ma è molto pratico in un cassetto. Infatti, ottimizza il tuo spazio. È disponibile al prezzo di circa quindici euro sul sito di Ikea.

Senza dubbio, esistono molti altri modi per fare spazio nella propria casa! Non è un caso che siano i re dell’arredamento.

Splitterny, le scatole per snack cambiano look

È sempre molto utile portare con sé qualche frutto o uno snack a proprio gusto nel proprio sacchetto.

Ikea ha sempre saputo trovare e offrire numerose gamme di tupperware e scatole per snack. Questa gamma è perfetta per piccoli spuntini o piccoli sacchetti. È disponibile al modico prezzo di 3 euro nel catalogo di Ikea.

Sekiner, un gancio per porta discreto

Se non hai abbastanza spazio nell’armadio per appendere tutti i tuoi maglioni e giacche, o se, al contrario, non vuoi ingombrarti con un appendiabiti, questo gancio da appendere alla porta è perfetto per te.

È disponibile al prezzo di 2 euro sul sito di Ikea.

Yuppienalle, un supporto perfetto per il telefono

Dopo aver sviluppato noti supporti per telefono in legno, Ikea propone ora un altro tipo di supporto per telefono. Questo è disponibile al prezzo di 1 euro.

Murvel, ripostiglio per scarpe a prezzo ridotto

Questo ripostiglio per scarpe, disponibile a partire da 1 euro per ripostiglio, può cambiarti la vita aiutandoti a organizzare meglio il tuo armadio.

Alfta, un gancio adesivo per cornice molto pratico

Esperto in decorazione d’interni, il gigante svedese deve offrire supporti per diverse cornici e quadri. Questo gancio adesivo, che costa 4 euro per due pezzi, è indispensabile per decorare bene la tua casa.

Bevara, clip ermetiche riutilizzabili

Sono perfette per chiudere sacchetti che hai già aperto per conservare al meglio il loro contenuto.

Pålycke, portasciugamani sospeso e perfetto per tutta la casa

Possono essere utilizzati in diverse stanze della casa. Questi portasciugamani discreti sono dei veri e propri passepartout. È un investimento estremamente conveniente poiché il prezzo di un portasciugamani è di 2 euro.

Snådis, pannello perforato per utensili da cucina

Si tratta di una splendida invenzione ancora una volta da parte di Ikea, che propone un pannello per appendere utensili da cucina. Offre un bel design per la tua cucina, ma saranno necessari una ventina di euro per procurartelo.

Pålycke, un supporto multitasking da appendere

Come i portasciugamani, questo supporto multitasking ti permetterà di appendere molti oggetti come bicchieri nella tua cucina. Puoi procurarti questo supporto al prezzo di 2 euro.