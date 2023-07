Ikea innova e si fa strada con questo purificatore d’aria a forma di tavolo!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita un incredibile purificatore d’aria a forma di tavolo che spopola in tutte le vendite!

Nel suo catalogo, Ikea ha deciso di proporre un purificatore d’aria. Tuttavia, quest’ultimo non mancherà di sedurti per una ragione in particolare. Ha assunto la forma di un tavolo per fondersi perfettamente con la tua casa.

Uno dei migliori prodotti Ikea

Negli ultimi anni, la tecnologia continua a evolversi. Ciò implica la creazione di nuovi prodotti sul mercato che possono sicuramente semplificarti la vita. È particolarmente importante avere i migliori accessori possibili per la casa.

Ikea mette a disposizione dei suoi clienti un purificatore d’aria a forma di tavolo. Questo si rivela perfetto per migliorare la decorazione e la qualità dell’aria che respiri.

Nella sezione dei tavoli e delle scrivanie che compongono il vasto e completo catalogo di Ikea, troverai articoli come questo tavolo con un purificatore d’aria, del modello STARKVIND.

Ponendolo nella tua casa, sentirai che è di grande aiuto e non mancherà di suscitare l’invidia. Oltre alla sua bellezza, questo prodotto ti permetterà di godere di una qualità dell’aria degna di ammirazione.

È un tavolino con purificatore d’aria che migliorerà l’aria che respiri in tutte le stanze della tua casa in cui decidi di posizionarlo. Inoltre, puoi regolare manualmente questo prodotto in base alle tue esigenze in qualsiasi momento.

Un prodotto con numerosi vantaggi

In questo senso, puoi impostarlo in modalità automatica. Oppure, se preferisci, puoi anche collegarlo all’hub DIRIGERA per avere un controllo totale tramite l’applicazione intelligente Ikea Home.

D’altro canto, la modalità automatica significa che rileva automaticamente le particelle (PM2,5) nell’aria e regola la velocità della ventola in modo che tu possa occuparti delle tue cose.

Ti offre anche la possibilità di verificare lo stato della qualità dell’aria, nonché di scegliere tra i suoi programmi timer. E, se ciò non bastasse, di creare scene con altri prodotti domotici dell’azienda.

La lunghezza del cavo è di 1,50 metri. Il tavolo ha un diametro di 54 cm e un’altezza di 55 cm. Ikea ha realizzato questo famoso tavolo con diversi materiali. Il piano è realizzato in multistrato, impiallacciatura di quercia, laccatura colorata.

Le gambe sono in betulla massiccia e laccatura pigmentata. Il coperchio/fondo/pannello di controllo/pulsante sono in plastica ABS. Mentre la struttura del tavolo rimane in acciaio zincato.

Un prodotto a un prezzo accessibile

Ikea ha anche dichiarato sul suo prodotto: “Alla velocità più bassa, il purificatore è molto silenzioso e quindi può continuare a funzionare durante la notte.” Ma non è tutto.

“Se lo colleghi all’applicazione IKEA Home smart, è anche possibile spegnere la luce LED. Puoi nascondere il cavo in una delle gambe del tavolo e all’interno del purificatore d’aria per evitare che ti dia fastidio.”

Se desideri acquistare questo famoso tavolo del modello STARKVIND, puoi trovarlo in bianco o marrone scuro. Ma non è tutto. È disponibile a un prezzo abbastanza accessibile.

Ikea ha messo in vendita questo tavolo purificatore d’aria al prezzo di 190 euro. Per acquistarlo, puoi trovarlo sul sito web del marchio o nei negozi fisici.

I clienti del marchio Ikea hanno anche assegnato un ottimo punteggio di 4 stelle su 5.

4.7/5 - (9 votes)