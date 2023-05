Ikea innova e ottiene successo: ecco le sue nuove mensole con ventose

La soluzione innovativa di Ikea per organizzare la casa

Le mensole sono utili in ogni stanza della casa, sia per motivi funzionali che decorativi, poiché offrono spazio per riporre ogni tipo di oggetto, dai prodotti per l’igiene ai dispositivi elettronici, dagli elementi decorativi, ecc. Oggi ti presentiamo una mensola ad attacco a ventosa di Ikea che ha rivoluzionato completamente la clientela del negozio svedese, essendo un’innovazione che sarà utile a chiunque in casa… e ad un prezzo imbattibile!

Ikea è una delle aziende specializzate nell’arredamento per la casa che più innova, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni per l’ordine e l’organizzazione, con centinaia di prodotti di successo negli ultimi anni, molti dei quali persino imitati da altre aziende alla ricerca di un successo simile. Non c’è dubbio che il negozio svedese sia un punto di riferimento per i prodotti per la casa, come dimostrano i grandi numeri di vendita in tutti i paesi in cui è presente.

La mensola ad attacco a ventosa di Ikea perfetta per te

Si tratta della mensola ad attacco a ventosa ÖBONÄS, un’idea originale e molto pratica che ti sarà utile sia in bagno che in cucina o in qualsiasi stanza in cui ci sia una superficie di tipo piastrelle o vetro, per poterla fissare con efficacia e sicurezza. Attualmente ha un costo di 6,99€, un vero affare che diventa ancora più conveniente grazie all’offerta 3×2 per i possessori della carta Ikea Family.

Questa fantastica mensola ad attacco a ventosa di Ikea è disponibile in diverse dimensioni, quella a cui ci riferiamo in questo articolo ha una larghezza di 28 cm, ideale per essere posizionata nella doccia per riporre i tuoi prodotti di igiene, utilizzandoli in modo più comodo ed organizzato, oppure puoi metterla in cucina per organizzare diversi utensili.

Uno dei grandi vantaggi di questa originale mensola è che non è necessario fare fori nella parete per posizionarla, poiché le ventose sono il metodo di fissaggio, conferendo allo stesso tempo un tocco estetico ideale grazie al suo colore verde-grigio e ai suoi bordi arrotondati. È importante sottolineare che la ventosa rimane nascosta grazie alla struttura della mensola, perciò non si vedrà nulla di antiestetico.

All’interno della mensola ci sono alcuni fori, ideati per far circolare l’aria e impedire l’accumulo di acqua, ad esempio se la posizioni nella doccia. Quando vorrai pulirla o cambiarla di posto, sarà facile come svitarla e riavvitarla, questione di pochi secondi. Per ottenere la migliore aderenza è consigliabile pulire bene la superficie prima di posizionare questa mensola ad attacco a ventosa di Ikea, che peraltro può sostenere un peso massimo di 1 kg.

