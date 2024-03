Ikea innova e lancia una sedia che si adatta a tutte le morfologie

Una sedia Ikea di bella presenza e design unico, per un comfort senza pari.

Per iniziare bene l'anno 2024, il marchio svedese Ikea presenta delle ottime offerte per l'arredamento della casa. Come ad esempio questa sedia imbottita che protegge la schiena. Non perdete questa opportunità!

Benvenuta primavera, grazie a Ikea!

Ikea continua a sorprendere con prodotti sempre più innovativi. Ne sono prova le novità che potete trovare nei suoi negozi fin da ora. In tempi di inflazione, con prezzi in costante aumento, i clienti del marchio apprezzano la possibilità di arredare la propria casa senza spendere una fortuna.

Da Ikea, il design è alla portata di tutti. Il marchio d'arredamento è uno dei preferiti dagli amanti del design d'interni.

Se volete dare un tocco di freschezza a una stanza o arredare il vostro primo appartamento, Ikea ha tutto ciò che serve per soddisfare ogni esigenza. Ad esempio, questo sgabello unico con spazio di stoccaggio integrato. Questo mobile è l'ideale se avete poco spazio in casa. Infatti, offre la possibilità di riporre le vostre cose mentre vi sedete.

Da Ikea, potete trovare anche tutti i migliori affari per la primavera che sta arrivando. Infatti, l'inverno sta lentamente volgendo al termine. Anche se le temperature sono ancora fresche, i bei giorni stanno per arrivare…

Quindi è il momento di prepararsi con questo tavolo pieghevole da mettere nelle vostre aree esterne. Sarà il posto perfetto per mangiare fuori non appena le temperature saranno più miti. Inoltre, la sua funzione estensibile permette di ospitare più ospiti a tavola. Perfetto!

Per completare questo mobile elegante, Ikea presenta un modello di sedia che farà sicuramente breccia. Scoprite infatti la sedia KLINTEN che offre un comfort unico.

Il marchio fa centro con questa comoda sedia

Trovate da Ikea questo modello appena entrato nel catalogo del marchio. Questa sedia si abbinerà perfettamente con qualsiasi stile di tavolo che già possedete.

Estremamente confortevole, questa sedia ha una seduta spessa e morbida, e uno schienale alto per sostenere bene la schiena. Il suo imbottito, costituito da fibre di poliestere, sostiene saldamente il peso del corpo.

Confortevole come un divano, questa elegante sedia Ikea può essere utilizzata in varie occasioni. A cominciare dai vostri pasti a tavola. Ma può essere utilizzata anche come sedia supplementare nella vostra camera da letto o nel salotto, vicino al divano.

Per la praticità, si noti che la sua fodera 100% poliestere è costituita da un unico pezzo. Questa si fissa con strisce velcro, permettendo una facile rimozione e riapplicazione.

Il che la rende facilmente rimovibile per il lavaggio. Per quanto riguarda la sua manutenzione, non richiede cure particolari. Può quindi essere lavata in lavatrice, a una temperatura massima di 40°C.

Progettato dal designer Willy Chong per Ikea, questo mobile ha tutte le qualità per piacere al grande pubblico. In effetti, sta riscuotendo molto successo tra i clienti del marchio scandinavo.

E il prezzo non è da meno. Ikea infatti vende questa sedia (disponibile in beige chiaro o grigio scuro) al prezzo molto attraente di 79,99 €.