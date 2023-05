Ikea innova e lancia una nuova mensola da ufficio portatile!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita una nuova mensola per il desktop ideale per riporre tutti i tuoi oggetti!

Ultimamente, Ikea ha messo in vendita nuovi prodotti sulla sua piattaforma. E quello che possiamo dire è che i clienti possono trovare ciò di cui hanno bisogno. Questo è il caso della sua nuova mensola a un prezzo minimo.

Ikea fa un successone con il suo nuovo prodotto

Per la gioia dei suoi clienti, Ikea mette in vendita prodotti sempre più utili per la vita quotidiana. L’azienda pensa anche a coloro che hanno bisogno di avere un desktop ben organizzato.

Da quando è iniziata la crisi sanitaria, molte persone lavorano da casa. Ed è per questo che hanno bisogno di un desktop ordinato. Puoi trovare una selezione di desktop da Ikea.

Oggi, però, è un altro oggetto che ha attirato la nostra attenzione. Si tratta di una mensola portatile per desktop che viene proposta in vendita. Quest’ultima è perfetta per riporre tutti i tipi di piccole cose per avere uno spazio di lavoro ben pulito.

Grazie a questa famosa mensola VATTENKAR, potrai avere le tue cose più importanti a portata di mano. E tutto questo senza avere un desktop disordinato. Questa mensola da desktop ha misure di 49 x 15 centimetri.

È quindi abbastanza piccola da occupare poco spazio sulla tua postazione di lavoro. Ma ti permette di organizzare meglio le tue cose. Poiché su questa mensola puoi posizionare chiavi, matite e altri prodotti.

Un prodotto portatile ideale per il desktop

È anche una mensola Ikea perfetta per posizionare piante, contenitori, libri piccoli e altre cose per lo stile senza problemi. Poiché è una mensola abbastanza resistente e robusta in questo aspetto.

Inoltre, ha due livelli in cui puoi riporre tutto senza problemi. Tuttavia, la cosa migliore di questa mensola è il fatto che ha un’installazione senza viti sul desktop.

Perché lo fa tramite ganci. Ciò che, per ovvie ragioni, rende tutto molto più semplice, oltre a consentire di posizionarlo su qualsiasi desktop indipendentemente dalla sua spessore.

È una mensola molto buona che puoi spostare senza problemi. Ciò significa che il “portatile” che porta il suo nome non è lì solo per fare bella figura. Da parte sua, Ikea ha anche elogiato i meriti della sua nuova mensola.

Una mensola versatile a meno di 15 euro

L’azienda ha affermato: “Puoi fissare la mensola in base a 3 diverse posizioni: contro un muro o tra due desktop, per occupare meno spazio. La mensola è facile da installare e rimuovere”.

Ikea ha continuato: “E questo, a seconda dei tuoi desideri grazie al sistema di fissaggio a vite. Le viti di fissaggio hanno una superficie liscia per evitare di graffiare e danneggiare il piano del desktop o del tavolo su cui la mensola è installata”.

Ikea ha anche rivelato: “Non è necessario un trapano! Basta avvitare la mensola bianca direttamente sul piano del desktop. Ottieni così rapidamente uno spazio di archiviazione per piccoli accessori”.

“O un separatore tra due desktop, su cui posare piante”. Mentre è appena uscita, la mensola Ikea ha già ottenuto un eccellente punteggio di 4,6 stelle su 5 sul sito web dell’azienda.

Puoi trovare questo prodotto sul sito web del marchio o nei negozi fisici al piccolo prezzo di 14,99 euro. Puoi anche avere questa mensola in bianco o nero.

