Ikea innova con questi indispensabili che ti faranno adorare la colazione a prezzi convenienti!

Ikea ha deciso di farvi riconciliare con la colazione grazie a questi magnifici e colorati tazze che hanno un prezzo completamente folle!

Nel suo catalogo, Ikea vende prodotti di arredamento ma anche mobili. Sul sito web o nei negozi fisici, c’è anche uno spazio interamente dedicato alla stoviglie. È possibile trovare la propria felicità in questo reparto.

Ikea rivela le tazze più belle

Le stoviglie sono una delle prime cose di cui tutti hanno bisogno durante un trasloco. Ecco perché le tre belle e colorate tazze di Ikea fanno un successo tra molte persone che non vogliono investire molto denaro in piatti.

Le tazze Kejserlig sono davvero interessanti per la colazione. Naturalmente puoi metterci dentro cereali. O usarle per una buona tazza di latte o caffè durante la merenda. Ma non è tutto.

Puoi anche usare queste tazze Ikea per servire fragole con panna montata, a cena per esempio. O ancora per servire gelati freschi per l’estate. Questo tipo di utensili da cucina è molto versatile.

E per questo, viene utilizzato quotidianamente così come per occasioni molto speciali. Avendo tre unità in ogni confezione, puoi ottenerne diversi. E creare la tua stoviglia, puoi persino servirci la zuppa, se lo desideri.

Con i suoi colori poco stridenti, un verde kaki, un rosa polveroso e un bianco sporco e le sue diverse texture e finiture, avrai una stoviglia più ludica. Sappi che puoi posizionare queste tazze nel microonde ma anche nella lavastoviglie.

Un prodotto a un prezzo mini

Ogni tazza Ikea contiene anche vetro colorato tra i suoi materiali. E una capacità di 200 millilitri. Sono un vero affare per la tua cucina. Questi pezzi non vengono venduti separatamente.

Devi quindi acquistare l’insieme completo per godere delle tazze. Il punto positivo è che costa meno di 2 euro l’unità. E infatti, il prezzo dei tre insiemi da Ikea è di 5,99 euro.

Il diametro delle tazze è di 10 centimetri e non mancherà di farti innamorare. Riguardo a queste tazze, Ikea ha anche dichiarato: “Da usare separatamente o abbinati ad altri pezzi di stoviglie, sia che provengano dai nostri negozi IKEA”.

“O che li abbia trovati al mercatino. Tre colori diversi, in modo da poter variare a seconda della stagione e del desiderio del momento”. Dai loro, i clienti hanno dato un punteggio elevato di 4,8 stelle su 5.

I consumatori hanno anche lasciato ottime recensioni su queste tazze Ikea molto colorate. Hanno indicato: “Piccole tazze molto carine, corrispondono alla foto!”.

I clienti sono conquistati

“Belle tazze pratiche per accompagnamento (salsa, maionese) o aperitivo. Perfetto!”, “Mi sono piaciute molto queste piccole tazze. Di colori diversi, molto pratiche per la loro capacità. E design carino, consiglio questo articolo”.

“Spesso abbiamo grandi tazze, persino piccole insalatiere a casa. Ma quando cerchiamo un piccolo contenitore, ci sono solo i bicchieri non sempre pratici. Ecco delle piccole tazze che in più sono adorabili. Colori e bei effetti sono al rendez-vous”.

Una cosa è certa, Ikea ha conquistato i suoi clienti con queste famose tazze molto colorate per la cucina. Tanto più che il loro prezzo è completamente folle. Quindi puoi procurartene diverse senza rischiare di fare un buco nel tuo portafoglio.

Nella stessa collezione Kejserlig, puoi trovare anche altre tazze e altre tazze di diverse colorazioni!

