Ikea innova con questa nuova lampada da comodino connessa che obbedirà alla tua voce!

Ikea sorprende ancora una volta i suoi clienti con una lampada da comodino parlante e intelligente!

Da diversi anni, Ikea è diventata un punto di riferimento per il mondo dell’arredamento e della decorazione. La società non smette mai di innovare e offre numerosi prodotti utili per l’interno e l’esterno, tra cui quelli che utilizzano tecnologie intelligenti.

Ikea presenta prodotti intelligenti

Uno di questi prodotti è la lampada diffusore SYMFONISK, una lampada da comodino che è anche un diffusore e può essere connessa al Wi-Fi. Ikea spiega che puoi ascoltare la musica in una stanza mentre i bambini ascoltano un audiolibro in un’altra stanza, o riprodurre lo stesso brano sincronizzato in tutte le casse.

Inoltre, Ikea ha indicato che è possibile diffondere musica, radio o podcast utilizzando applicazioni come Spotify o Deezer.

Una lampada con tante funzioni

Ikea ha consigliato ai propri clienti di utilizzare questa lampada da comodino diffusore come unica fonte audio della stanza o di combinare i prodotti SYMFONISK o Sonos per ottenere un sistema stereo. Per utilizzarla, basta collegarla alla presa elettrica e scaricare l’app SONOS, seguendo le istruzioni fornite nell’app.

Inoltre, Ikea ha spiegato che “i prodotti connessi IKEA, come le luci, i diffusori, le tende e i purificatori d’aria, ti offrono momenti perfetti ogni giorno”.

Recensioni positive sul prodotto

La lampada Ikea ha ottenuto una valutazione di 4,4 su 5 sul sito web del marchio e alcuni clienti hanno lasciato recensioni positive a riguardo. Uno di loro ha commentato che è la sua prima cassa connessa e aveva paura che fosse complicata, ma si è rivelata facile da usare e con un suono fantastico.

Un altro cliente ha dichiarato che l’installazione è stata semplice e che sia la luce che il suono sono ottimi. In generale, gli utenti sono molto soddisfatti del prodotto e lo consigliano.

