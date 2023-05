Ikea innova con l’incredibile barbecue pieghevole in edizione limitata!

Avere un barbecue per l’estate è bello. Ma avere questo modello pieghevole appena uscito da Ikea è ancora meglio!

Per grigliare le vostre spiedini e altre salsicce ovunque siate, lasciatevi tentare da questo incredibile barbecue pieghevole di Ikea. Stopandgo vi dice tutto da A a Z!

Ikea si prepara per l’estate

I bei giorni sono alle porte. E questo si riflette chiaramente negli scaffali di Ikea, che svela uno a uno i suoi nuovi prodotti per la stagione estiva.

Iniziando con la sua ultima lampada vintage per l’esterno. Per portare un’atmosfera anni ’60 durante i vostri aperitivi in terrazza!

Inoltre, il gigante del mobile svedese ha pensato anche ai suoi clienti che lavorano da casa, proponendo un tavolo ideale per lavorare all’aperto. Sì, sarebbe un peccato restare chiusi in casa con questo bel tempo!

E se si desidera ravvivare il proprio giardino, Ikea offre anche uno strumento indispensabile per abbellire il proprio spazio verde. È molto meglio avere un giardino ben curato, soprattutto quando si trascorre molto tempo!

In parallelo a ciò, gli amanti del relax dovrebbero senza dubbio optare per il suo nuovissimo sdraio trasportabile. Un vero must per rilassarsi al sole!

E infine, che dire del suo tavolo ASKHOLMEN perfetto per i piccoli balconi? Ikea non lascia nessuno sulla strada!

Ma allora, qual è questo famoso barbecue pieghevole che sorprenderà sicuramente i vostri amici? Stopandgo ne parla di più!

Un barbecue pieghevole per gourmet viaggiatori

Tutti noi abbiamo sognato un giorno di grigliare le nostre spiedini sulla spiaggia, vero? Beh, Ikea potrebbe trasformare questo sogno in realtà, poiché il marchio ha appena lanciato un nuovo barbecue pieghevole e trasportabile, un anno dopo il successo del suo modello precedente. Il suo nome? KÅSEBERGA.

Grazie alla sua concezione ingegnosa e al suo piccolo formato, potrete portarlo ovunque con voi per organizzare picnic all’aperto. È anche una buona alternativa ai barbecue troppo ingombranti per i piccoli balconi.

Inoltre, apprezziamo la base di questo oggetto che consente di conservare gli ingredienti e quindi di guadagnare ancora un po’ di spazio. Tutto è ottimizzato per renderlo il meno ingombrante possibile!

Ma oltre alla sua piccola dimensione, è anche dotato di una griglia per evitare che i vostri alimenti cadano nel fuoco. Ciò semplifica anche la sua pulizia.

E per consentire al calore di salire rapidamente, questo barbecue Ikea ha anche dei fori che consentono all’aria di circolare sulla griglia. E quindi, favorire la buona cottura degli ingredienti. Intelligente!

Inoltre, non avrete alcun problema per quanto riguarda la resistenza di questo prodotto. Infatti, è composto da una griglia in acciaio inossidabile, così come da una struttura inferiore in acciaio e polvere di poliestere. Non c’è dubbio: è robusto!

Ma la cosa più interessante riguarda sicuramente il suo prezzo, poiché costa solo 35 € in questo momento da Ikea. Quindi, potrete beneficiare di un bello sconto, considerando che il suo prezzo di base sfiorava i 70 €. Ciò potrebbe preoccupare il suo rivale Lidl, che propone anche un barbecue a prezzo ridotto.

Quindi, non tardate a approfittare di questo affare, perché altri clienti potrebbero essere sul pezzo!

