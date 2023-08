Ikea innova: come risparmiare spazio in casa a un prezzo molto conveniente?

L’inizio dell’anno scolastico si avvicina e in questo periodo abbiamo voglia di mettere in ordine e organizzarci per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. È in questa ottica che Ikea propone accessori per l’organizzazione di tutte le stanze della casa.

Facilmente guadagnare spazio in casa

Per avere la mente libera prima dell’inizio di settembre, è necessario fare spazio, selezionare e organizzare i propri oggetti estivi. Questa è la soluzione migliore per fare spazio ai progetti dell’anno scolastico.

Accessori per il soggiorno

Se volete fare spazio nel soggiorno, potete iniziare optando per dei piccoli cubi in legno della serie EKET, venduti al prezzo di 20 €. Sono disponibili in bianco, legno grezzo o colorati, per adattarsi a tutti gli stili di interni. Il vantaggio di questi blocchi è che è possibile acquistarne diversi, impilarli uno sopra l’altro o allinearli. Questo favorirà l’organizzazione del vostro spazio.

Questo piccolo mobile modulabile può anche essere fissato al muro e è possibile acquistare separatamente delle gambe per ottenere un effetto “tavolino da divano”. Infine, sappiate che lo stesso modello, con dimensioni più grandi (35 cm invece di 30), è disponibile al prezzo di 25 €.

Non è a caso che Ikea sia leader nell’arredamento, il negozio è rinomato per aiutarvi a guadagnare molto spazio nella vostra casa.

Accessori per le camere da letto

Per guadagnare spazio nella camera da letto, vi consigliamo di installare cassettiere con grandi cassetti. La cassettiera può anche fungere da mobile TV se ne avete una in camera da letto o come buffet per esporre oggetti decorativi ad esempio.

La cassettiera della marca HAUGA venduta al prezzo di 199 € svolgerà perfettamente questa funzione, con i suoi 138 cm di lunghezza e i suoi 6 cassetti, avrete ampio spazio per riporre i vostri oggetti per la prossima stagione.

Vi consigliamo di conservare nella vostra camera da letto i vestiti che indosserete per la prossima stagione. Riponete gli altri in scatole che potrete mettere sotto il letto o in una stanza adiacente se ne avete una. Le borse per l’organizzazione SKUBB a 11,99 € possono essere facilmente infilate sotto il letto.

Accessori per la cucina

Per una cucina organizzata, vi consigliamo di acquistare un carrello. Di solito poco estetico, il carrello è comunque molto pratico. A rotelle, può essere posizionato ovunque in cucina ed è particolarmente utile per riporre tutto ciò che è sparpagliato.

Ikea ne propone diversi, ma il modello OVNING è quello che ha attirato maggiormente la nostra attenzione. Al prezzo di 69,99 €, ha un’estetica particolare che permette di mettere in risalto il carrello, integrandolo nell’arredamento interno della vostra cucina.

Ikea, un negozio per tutte le tasche

Ikea ha rivoluzionato il mondo dell’arredamento grazie alla visione pratica ed estetica che i designer sono riusciti ad integrare nei loro mobili. Inoltre, Ikea propone prodotti a prezzi bassi, che possono essere facilmente montati da soli, per includere la maggior parte delle famiglie.

Ma Ikea non propone solo accessori e mobili a basso costo, propongono anche, per un budget leggermente più elevato, mobili in legno pregiato, cucine complete o persino cabine armadio su misura. Insomma, Ikea non smette mai di sorprenderci!