Ikea inaugura la stagione degli aperitivi con il suo tagliere multifunzione

Ikea ha deciso di mettere in vendita il miglior tagliere multifunzione, perfetto per preparare i migliori aperitivi!

Ikea non perde mai l'occasione di stupire i suoi clienti mettendo in vendita prodotti utili per la vita quotidiana. E va detto che molti oggetti possono chiaramente semplificare la vita dei consumatori.

Un prodotto multifunzione

Ikea adora dimostrare ai clienti che è possibile trovare oggetti innovativi e di stile nel suo catalogo. Tra l'altro, questo offre un'ampia e variegata scelta. C'è un articolo che ha particolarmente colpito l'attenzione dei clienti.

Si tratta di un tagliere realizzato in bambù e del modello STOLTHET. Non si tratta di un semplice tagliere. Infatti, questo è multifunzione.

Innanzitutto, potrete utilizzarlo per tagliare frutta e verdura. Grazie al suo lato rialzato, potrete posizionare un contenitore ermetico sotto di esso per raccogliere il cibo.

Ikea offre il miglior tagliere sul mercato

Per prendersi cura di questo tagliere, basta lavarlo a mano. L'azienda ha anche dato qualche consiglio per chi intende far durare il prodotto nel tempo.

Ha spiegato: “Per prolungare la durata del prodotto, applicarci dell'olio vegetale di tanto in tanto” . Un ottimo trucco che vi permetterà di mantenere il vostro tagliere Ikea come nuovo, nonostante il suo uso frequente.

Da sapere anche che questo prodotto misura 35 cm di lunghezza, 22 cm di larghezza e ha un'altezza di 8 cm. Quindi, è l'altezza perfetta per posizionare i vostri contenitori ermetici sotto il tagliere. Questo dettaglio vi faciliterà la vita in cucina.

Un prodotto a meno di 13 euro

I clienti di Ikea hanno scritto: “Super pratico per raccogliere il cibo, quando un modello più grande?” , “Bellissimo sul bancone della cucina o in ufficio.” , “Ho deviato l'uso di questo tagliere, lo uso per posare la mia macchina del caffè Nespresso. È perfetto. Buona qualità.” .

Disponibile al prezzo di 12,99 euro, è un prodotto a un prezzo molto conveniente. Se desiderate acquistarlo, sappiate che potrete trovarlo sul sito web del marchio o nei negozi fisici.