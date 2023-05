Ikea impazzisce: Sconta la scaffalatura più elegante in vendita.

Le scaffalature sono uno dei tipi di mobili più utilizzati in casa, in quanto sono perfette per posizionare sia elementi decorativi che altre cose che vogliamo conservare, come libri, film, ecc., quindi è sempre bene dare un’occhiata a ciò che c’è sul mercato per vedere se qualche scaffalatura potrebbe essere interessante. Oggi ti mostriamo uno scaffale di Ikea che sta spopolando in vendite grazie ad essere uno dei più eleganti e belli del suo catalogo, e ti sarà utile sia a casa che in ufficio… ed è scontatissimo!

Ikea ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di scaffalature in diversi design, forme, dimensioni e materiali in modo che tu possa scegliere quella che più si adatta alle tue esigenze e gusti, guadagnando così uno spazio di archiviazione che può avere anche una grande importanza per quanto riguarda il suo punto decorativo.

Lo scaffale di Ikea con sconto

Si tratta dello Scaffale IDÅSEN, quello che dicono essere lo scaffale più elegante e bello del negozio svedese, e certo non le mancano i meriti, poiché ha veramente un’estetica che darà a qualsiasi spazio un tocco di eleganza e distinzione, sia che tu l’abbia a casa che in ufficio o in negozio. Attualmente è scontato per i membri che hanno la carta Ikea Family, che lo possono portare a casa per soli € 169, mentre il prezzo per gli altri clienti è di € 229, una promozione disponibile fino al 30 aprile o fino ad esaurimento scorte.

Questa fantastica scaffalatura elegante di Ikea è ideale per organizzare in essa tutto ciò di cui hai bisogno per l’ufficio, o per metterla in salotto e riempirla di elementi decorativi, certo è così versatile che starà bene in molti posti. Ha la superficie metallica, il che ti permetterà di attaccarvi magneti o lasciare note, il che ti sarà particolarmente utile se l’hai in ufficio o nella tua zona di lavoro per i promemoria.

Le mensole di questa scaffalatura sono regolabili, così potrai adattarle completamente allo spazio di cui hai bisogno in base a ciò che andrai a posizionare, come ad esempio archivi, una stampante, libri, ecc. Progettata da Jon Karlsson esclusivamente per Ikea, è realizzata in acciaio con rivestimento di polvere di poliestere, e per mantenerla sempre nelle migliori condizioni di pulizia basterà passare un panno umido in una soluzione detergente delicata e asciugare dopo con un panno asciutto.

Per quanto riguarda le misure di questa elegante scaffalatura di Ikea, ha una larghezza di 120 cm, una profondità di 45 cm e un’altezza di 140 cm.