Ikea impazzisce con questo prodotto: sei in grado di montarlo da solo?

Ci sono prodotti che quando arrivano sul mercato scatenano una completa follia, per qualsiasi motivo in ogni caso, e soprattutto quelli innovativi possono rappresentare una vera rivoluzione nel loro settore, come in questo caso. Oggi ti mostriamo un prodotto di Ikea che ti lascerà completamente spiazzato e che non avresti mai pensato di poterti costruire da solo… riusciresti a farlo?

Riusciresti a costruire l’auto elettrica di Ikea?

Ikea si è sempre contraddistinta sul mercato per l’innovazione dei suoi prodotti, e in questo caso ha fatto un passo avanti spostandosi dall’arredamento all’automobilismo senza però tralasciare la sua premessa: che tu te lo costruisca da solo. Sì, il negozio svedese ha creato un’auto elettrica, e sì, devi costruirtela da solo se decidi di comprarla… ce la faresti?

Le auto elettriche urbane sono diventate una delle migliori opzioni per la mobilità nelle città, in quanto hanno prezzi accessibili e sono piccole, quindi sarà molto più facile muoversi e parcheggiare rispetto a veicoli più grandi. Ikea sorprende in questo caso con Luvly, un’auto elettrica che ha un’enorme capacità di risparmio dei costi poiché viene spedita completamente smontata. Sì, ti costruirai la tua auto nello stile tipico di Ikea.

Va detto che questa auto elettrica di Ikea non sarà necessario montarla da solo se non ti senti sicuro di farlo, poiché l’azienda svedese sta lavorando con alcuni centri per effettuare il montaggio in modo sicuro. Al momento, questi centri saranno nelle principali città europee, e l’acquisto di questa alternativa permetterà di ottenere un prezzo finale molto più basso rispetto ai suoi concorrenti.

Questa auto elettrica di Ikea è molto semplice, senza dettagli vistosi o elementi aerodinamici, è stata creata con l’essenziale per poter circolare in modo sicuro, con fari circolari collegati da una striscia LED sul davanti e i passaruota integrati nel muso dell’auto per far parte del paraurti.

Le ruote sono minimaliste e hanno freni a tamburo, mentre la parte posteriore è completamente chiusa. Tra le sue particolarità spicca sicuramente il fatto che non ha il lunotto posteriore, oltre alle dimensioni totali, che sono di 2,70 m di lunghezza, 1,53 m di altezza e 1,44 m di larghezza. Nel caso ci fossero dubbi, si tratta di un veicolo completamente sicuro da guidare, con capacità di assorbire l’energia dell’impatto in caso di collisione e di proteggere gli occupanti, proprio come accadrebbe con qualsiasi altra auto elettrica attualmente sul mercato.

Nel bagagliaio trovi un volume di carico di 267 litri, e l’autonomia elettrica totale è di circa 100 km, con una batteria a doppio modulo removibile che alimenta il motore elettrico con il quale è possibile raggiungere i 90 km/h. Il peso totale è di 400 kg. Un grande vantaggio è che puoi rimuovere le batterie per ricaricarle a casa, quindi non è necessario cercare una stazione di ricarica o installare un caricatore nel garage.