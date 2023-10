IKEA immagina un perfetto starter pack studenti per l’università!

IKEA ha deciso di mettersi in gioco per il ritorno a scuola. Il gruppo propone quindi un kit perfetto per gli studenti universitari!

Mentre il ritorno a scuola si avvicina, IKEA ha ideato un kit perfetto per gli studenti universitari. Stopandgo ti racconta tutto nei minimi dettagli!

IKEA propone delle belle novità

Non è un segreto per nessuno che IKEA non lascia mai nulla al caso. Infatti, il famoso negozio di arredamento cerca sempre di soddisfare i suoi fedeli clienti. Camera da letto, cucina, giardino o bagno, le squadre sono sempre molto creative. Così, il gruppo riesce a imporsi su tutti i fronti.

Di recente, le squadre di IKEA sembrano fare il massimo. Un gran numero di novità prende posto sugli scaffali e sembra rendere felici i clienti. Bisogna dire che c’è davvero qualcosa per tutti i gusti!

La più recente novità nel catalogo del gruppo è il suo mobile per il bagno. Mentre è difficile arredare uno spazio piccolo, le squadre hanno ideato un modello perfetto da posizionare sotto un lavandino piccolo.

Tra le novità, c’è anche un cuscino che si trasforma in coperta. Infatti, IKEA sembra sempre avere molta immaginazione. Il negozio riesce così a distinguersi con prodotti creativi e molto pratici. Una vera delizia per i clienti del gruppo che riescono a trovare ciò che cercano sugli scaffali. Fantastico!

Oggi, IKEA ha deciso di puntare su un’offerta pensata per gli studenti. Infatti, mentre il ritorno a scuola si avvicina e alcuni giovani stanno lasciando il nido familiare, il gruppo ha ideato un kit perfetto per trasferirsi nel primo appartamento. Stopandgo ti dirà di più!

Il negozio mette gli studenti in primo piano

Di recente, IKEA sembra interessarsi agli studenti. Mentre questi ultimi devono trovare soluzioni di arredamento per i loro spazi ridotti a costi contenuti, i giovani sembrano essere al settimo cielo. Possono così trovare offerte veramente adatte! Non è fantastico?

Oggi, con l’avvicinarsi del ritorno a scuola, IKEA ha deciso di puntare su un kit perfetto per gli studenti. Questo è pensato per i giovani che lasciano il nido familiare per una prima sistemazione. Questa scatola contiene l’essenziale per prepararsi alla partenza.

Questo kit, chiamato “University Starter Box”, è composto da 18 articoli riposti nella famosa scatola SAMLA. Ci sono prodotti essenziali per la cucina per iniziare. Ad esempio, ci sono un set di pentole da 5 pezzi, una tazza, un set di utensili da cucina, una ciotola e una spugna. Nient’altro!

Ad oggi, questo kit è disponibile nei negozi IKEA in Canada e nel Regno Unito. Disponibile a 67 euro, questo kit è molto conveniente. Infatti, se sommati, questi prodotti costerebbero 85 euro. Un vero risparmio che fa piacere in vista del ritorno a scuola!

Una cosa è certa, IKEA non smetterà di fare piacere ai suoi clienti. Ma quali saranno le prossime novità? I clienti devono solo stare pronti. Continua a seguire quindi.

