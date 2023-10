Ikea: il tuo soggiorno diventa una camera in pochi secondi!

Non c’è bisogno di presentare il marchio svedese Ikea, che continua a commercializzare prodotti indispensabili e intelligenti per rendere il nostro quotidiano più vivace. Questa volta, il marchio, re dell’arredamento, propone un nuovo divano, in grado di trasformarsi molto rapidamente.

Il nuovo divano firmato Ikea

Hai bisogno di arredare uno spazio piccolo? Ecco il divano Ikea, che è 2 in 1.

Le sue caratteristiche tecniche

Il divano Grälviken è disponibile nei negozi Ikea, ma anche con consegna a domicilio, al prezzo di 579 euro!

Innanzitutto, si armonizza perfettamente con ogni tipo di arredamento, grazie alle sue dimensioni e al suo colore. Con una larghezza di 225 cm e un’altezza di 74 cm, si adatta anche a un piccolo salotto. Inoltre, è disponibile in due colori: grigio chiaro e grigio scuro. Questi colori sono senza tempo e si adattano a una moltitudine di decorazioni d’interni.

In definitiva, puoi installarlo sia in un salotto che in una camera da letto.

È previsto uno spazio di archiviazione sotto il sedile, per favorire l’organizzazione del tuo ambiente. Ad esempio, puoi riporre cuscini extra, biancheria da letto o coperte.

Il prodotto è coperto da garanzia per 10 anni. Questo divano si abbina perfettamente alla selezione di mobili per spazi piccoli ideati dall’azienda.

Ideale per ottimizzare gli spazi piccoli

Il divano Grälviken è perfetto per ottimizzare gli spazi piccoli, poiché si trasforma in un letto in pochi minuti. È ideale per uno studente che vive in un appartamento o uno studio, ma anche per avere un letto extra in caso di ospiti.

Niente paura, è altrettanto comodo di un letto d’albergo. I cuscini sono composti da un riempimento in poliuretano e da un imbottitura in fibre di poliestere, per offrire un comfort incomparabile.

Un divano comodo è sinonimo di felicità

Gli impegni del marchio svedese

Anche se moltissime persone aderiscono al marchio Ikea per il loro catalogo molto fornito, gli impegni dell’azienda sono altrettanto importanti da considerare. Ecco i suoi tre impegni.

Uno stile di vita più sostenibile

Ikea si impegna nella lotta contro il cambiamento climatico e tutti gli altri problemi legati al clima. A tal scopo, il marchio propone una serie di consigli e trucchi per permettere ai propri clienti di prestare un po’ più di attenzione nella loro casa.

Ciò si traduce in:

La commercializzazione di barattoli e contenitori

Secchi per la raccolta differenziata

Doccette che limitano il consumo di acqua

Riduzione dell’impatto sul clima

Allo stesso modo, nel suo processo produttivo, l’azienda limita il suo impatto sul clima.

Questo impegno si traduce nella scelta dei migliori materiali per i prodotti commercializzati. Ma anche nell’offerta di prodotti vegetariani nel suo ristorante, per ridurre il consumo di carne.

Equità e uguaglianza

Infine, Ikea mette l’accento sul principio di equità e uguaglianza. Infatti, il marchio realizza diverse azioni, a seconda dei paesi in cui è presente, per non escludere nessuno.

Ad esempio, l’azienda propone il programma “Vivere e crescere insieme”, che aiuta ogni individuo con lo status di rifugiato a essere formato per trovare più facilmente un lavoro. Circa 180 persone hanno già partecipato a questo programma.