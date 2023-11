Ikea: il suo ex capo rivela il trucco per farvi spendere di più!

Ikea ha più di un asso nella manica per farvi spendere di più! L’ex capo dell’azienda ha rivelato il segreto delle vendite veloci!

Lo sapevate? Ikea è stata fondata da un adolescente svedese nei primi anni Quaranta. Piccola ma coraggiosa, l’azienda svedese è diventata in pochi anni il colosso dell’industria del mobile e della decorazione. L’ex capo ha appena rivelato il suo incredibile segreto per farvi spendere di più!

Ikea: la prova di tutte le possibilità

Conoscete la storia di Ikea? È un vero esempio per tutti coloro che vogliono avviare un’attività senza grandi mezzi. È stato infatti lo svedese Ingvar Kamprad a creare tutto con le sue manine, a soli 17 anni. Per creare l’azienda, nel 1943, utilizzò una piccola somma di denaro datagli dal padre. Il giovane ha iniziato a vendere semplici mobili con la sua azienda. Non ha mai smesso di lavorare all’evoluzione della sua azienda. La prova è nel budino! Ancora oggi, Ikea è una delle più grandi aziende del mondo.

In effetti, l’azienda è un successo mondiale. Sono molto bravi a farvi spendere di più! E questo anche se non si aveva intenzione di spendere un solo centesimo. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso! Si va all’Ikea per comprare un piccolo oggetto per pochi euro. E alla fine si esce dal negozio con un grande divano, due mobili da salotto e uno specchio. Ma che tipo di stregoneria è questa ?

Come l’azienda Ikea, riesce a riempire quel cestino di cui forse non si ha bisogno. L’ex capo dell’azienda ha deciso di rispondere a questa domanda. Ha rivelato il segreto di come questa azienda vi fa spendere di più. Innanzitutto, è bene sapere che la disposizione degli scaffali non è casuale. All’Ikea è impossibile trovare l’uscita con uno schiocco di dita. Si è costretti a girare per il negozio seguendo le frecce che portano all’uscita.

Dovete sapere che si tratta di una strategia per farvi spendere di più. In effetti, percorrendo tutte queste strade, molto probabilmente vi innamorerete di prodotti e articoli che non vi servono affatto.

L’ex capo rivela tutti i segreti dell’azienda

Ma non è tutto! L’ex capo di Ikea ha anche aggiunto che i prezzi sono un fattore chiave per indurre a spendere di più. Potreste essere tentati da un prodotto a basso prezzo. Poi si alza lo sguardo e ci si rende conto che lo stesso prodotto di una qualità migliore a soli 10 euro in più. Così si spende un po’ di più per concedersi un regalo. Una buona strategia, non c’è che dire!

Un’altra cosa, se i corridoi di Ikea sono così lunghi, è anche una modo per i venditori di non perdere i clienti ! Correranno da voi per soddisfare tutte le vostre esigenze. Spesso l’acquirente non osa rifiutare chi lo disturba durante l’acquisto. Così si sono lasciati tentare dalle proposte. Avresti dovuto pensarci!

Una cosa è certa: Ikea è un vero e proprio labirinto in cui il cliente è destinato a trovare soddisfazione. Ci sono anche piccole torte e bevande calde per rendere ancora più piacevole la permanenza nel negozio. Ikea pensa davvero a tutto! Questo è il modo perfetto per passare il tempo. I minuti diventano ore, senza che il cliente se ne accorga!

L’ex capo di Ikea conclude poi che l’azienda è in definitiva una guida per il cliente, che lo tenta ogni minuto. Quindi è impossibile non vedere un cestino pieno in questo negozio.